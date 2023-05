Alpini friulani e veneti in marcia verso l’Adunata di Udine con i muli

LIGNANO SABBIADORO – “Gli alpini del Basso Tagliamento, che comprendono i gruppi delle località friulane e venete del basso corso del fiume nelle località C, sono partiti questa mattina alle 8 dalla Terrazza a Mare con 5 muli e un carro ambulanza di fine ‘800, utilizzato nella Prima guerra mondiale”. A riportare la notizia in una nota è la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, della Lega. “Il convoglio – fa sapere ancora la Spagnolo – toccherà le località di Pertegada, Gorgo e Latisana, dove si fermerà nel campo allestito in viale Stazione, e proseguirà domani a San Michele al Tagliamento, Latisanotta, Ronchis, Rivignano, Ariis e Torsa; il giorno seguente passerà a Talmassons, Flumignano, Mortegliano e Santa Maria di Sclaunicco, per procedere nella giornata conclusiva attraverso Pozzuolo del Friuli e Basaldella arrivando a Udine alla grande adunata”.

“Nelle diverse località verrà reso omaggio ai caduti e portato un saluto agli alunni delle scuole. Alla partenza, oltre alla sottoscritta – evidenzia la consigliera regionale -, erano presenti i sindaci Laura Giorgi di Lignano Sabbiadoro, Flavio Maurutto di San Michele al Tagliamento, Lanfranco Sette di Latisana e Claudio Gigante assessore di Ronchis”.

“È una grande emozione salutare gli alpini del Basso Tagliamento che, dopo i saluti istituzionali e la benedizione di don Angelo Fabris, hanno cominciato il cammino attraverso il Basso e Medio Friuli per raggiungere Udine e partecipare alla 94esima adunata alpina di domenica prossima. Voglio esprimere commozione e gratitudine a tutti loro – conclude l’esponente della Lega – per questa importante iniziativa e a tutti gli alpini che, combattendo allora e ancora oggi si prodigano in moltissimi modi a favore delle comunità, ci consentono di essere ciò che siamo”.