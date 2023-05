Un defibrillatore alla squadra fornese del Soccorso Alpino e Speleologico grazie al Comune

FORNI AVOLTRI – Martedì scorso, presso il municipio di Forni Avoltri, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un defibrillatore BeneHeart alla squadra fornese del Soccorso Alpino e Speleologico, dando seguito a quella che era stata una formale richiesta presentata dalla stessa squadra al sindaco Sandra Romanin. “Ci siamo subito attivati per soddisfare la domanda pervenutaci – ha spiegato Romanin al momento della consegna -, conoscendo molto bene i soccorritori e quello che è il loro operato sulle nostre montagne e all’interno delle nostre comunità. È un riconoscimento anche per i numerosi interventi di carattere sanitario che vengono effettuati nel nostro territorio. Il Dae affidato alla locale squadra di Soccorso Alpino va ad implementare gli altri apparecchi presenti sul territorio comunale nei già censiti Punti Blu”.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia, di cui la stazione di Forni Avoltri fa parte dal 1960, costituisce da sempre un sicuro punto di riferimento per la comunità non solo nell’attività di soccorso ma anche in tutti gli eventi, le manifestazioni sportive e le iniziative di divulgazione e prevenzione che hanno sempre contraddistinto l’operato del sodalizio. I tecnici offrono quotidianamente le proprie competenze e la propria disponibilità al servizio delle comunità locali ponendo da sempre particolare attenzione alla formazione attraverso corsi e esercitazioni costanti. In questo contesto la disponibilità di un nuovo presidio Dae sul territorio comunale è un ausilio di fondamentale importanza nelle fasi di primo soccorso nelle quali spesso i nostri soccorritori si trovano ad intervenire.

“Ringraziamo sentitamente l’amministrazione comunale per l’importante gesto e la sensibilità dimostrata nei nostri confronti –riferisce il capostazione Francesco Candoni-. È un importantissimo presidio da oggi a disposizione dei soccorritori che, ricordo, sono tutti in regola con il corso BLSD (basic life support- early defibrillation). Sarà sempre disponibile sul mezzo di servizio presente a Forni, con la viva speranza di utilizzarlo il meno possibile”. Alla consegna del Dae erano presenti, oltre al sindaco Romanin e al capostazione Candoni, il vicesindaco Angelo Romanin, il consigliere regionale Manuele Ferrari, il vice capostazione vicario Filippo Mozzi, il caposquadra di Forni Avoltri Riccardo Del Fabbro, il suo vice Giuliano Vidale e altri rappresentanti del soccorso alpino locale.