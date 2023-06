Si infrange sul ferro il tiro della vittoria dell’OWW Udine a Forlì

FORLì – In gara-1 di semifinale play-off, l’Old Wild West Udine sfiora la vittoria sul campo dell’Unieuro Forlì perdendo per 72 a 70 contro i romagnoli. Come ormai sembra essere di tradizione in questi play-off dei bianconeri, anche questa partita si è decisa nel finale, proprio all’ultimo secondo.

Facciamo, però, prima un passo indietro. In una terra flagellata dalla recente alluvione, di grande impatto, prima del match, gli applausi riservati dal pubblico agli operatori della Protezione Civile, arrivati anche dal Friuli (come testimoniato dalla bandiera presente sotto lo spicchio da loro occupato) ed al sindaco di Forlì Zattini che ha voluto fortemente che la partita contro i bianconeri si giocasse regolarmente a Forlì, senza spostamenti di sede. Molto meno apprezzabili, invece, certi cori e insulti, rivolti nel corso dell’incontro a pubblico e giocatori friulani, giunti da alcuni tifosi di casa che hanno rappresentato la nota più stonata di gara-1.

Tornando alla cronaca del concitato finale di match, tre punti di fila di Esposito ed una tripla di Briscoe avevano portato l’APU a -1 (71-70) con solo 1′ da giocare prima della fine dei tempi regolamentari. Sull’altro versante, Sanford si era intestardito in un tiro in isolamento che non aveva sortito buoni esiti ed avere lasciato Udine con ancora 37” per riportarsi avanti. Questa volta è stato Briscoe a tenere troppo la palla, costringendo Monaldi ad un tiro da tre affrettato che è rimbalzato sul ferro. Sul ribaltamento di fronte, Pollone si è lanciato in contropiede arrivando fino alla linea di fondo avversaria e scivolando sulla stessa: la terna arbitrale (piuttosto confusionaria, a dire il vero) vi ha visto un fallo di Briscoe e, nella gita in lunetta, il giocatore di casa ha fatto 1 su 2 . L’APU avrebbe potuto ancora fare suo il match negli ultimi 10”, ma il tiro da tre di Gentile (non proprio uno specialista) si è infranto sul ferro e con esso le speranze di vittoria friulane.

L’amarezza per la sconfitta di misura dei friulani è stata in parte compensata dalla conferma che la squadra di coach Finetti può giocarsela alla pari con l’Unieuro Forlì che, non va mai dimenticato, è la squadra che è arrivata prima in classifica nel girone e che è reduce da nove vittorie di fila. I romagnoli possono beneficiare del fattore casalingo e ci vorrà una prestazione di alto livello da parte dell’APU per “sgarfare” i due punti in trasferta.

Visto l’equilibrio di forze in campo, Udine dovrà alzare i propri numeri a rimbalzo (50 a 39 il computo totale a favore di Forlì in gara-1) e cercare di migliorare, per quanto possibile, la percentuale ai tiri liberi, ancora una volta insufficiente (10/19). Sul piano dei confronti personali, un occhio di riguardo Finetti dovrà riservarlo a Monaldi che ha sofferto notevolmente la velocità dei piccoli e sguizzanti playmaker avversari Valentini e Penna.

Contro una difesa romagnola molto attenta, in cui spiccava la caparbietà dell’ex Penna, Briscoe (21 punti e 3 assist), Gentile (13 punti, anche se con 6/17 dal campo, e 11 rimbalzi), Gaspardo (10 punti e 7 rimbalzi) e Terry (13 punti, ma con 1/6 al tiro libero) sono riusciti a dare un apporto offensivo significativo. Sono, però, mancati, sotto questo aspetto, i contributi di Monaldi (solo 3 punti), che sembra arrivato in debito di energie a questi play-off e di Palumbo, stranamente anonimo contro la sua ex squadra.

Domenica, alle ore 19, sempre nell’infuocato catino della Unieuro Arena, l’OWW Udine proverà nuovamente a strappare una fondamentale vittoria in trasferta.

UNIEURO FORLI’ – APU OLD WILD WEST UDINE 72-70 (15-19, 37-35, 60-54)

UNIEURO FORLI’: Sanford 13 punti, Cinciarini 5, Gazzotti 8, Valentini 10, Adrian 15, Pollone 3, Ndour ne, Radonjic, Penna 4, Benvenuti 14, Zilio ne, Borciu ne. All. Antimo Martino.

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 13 punti, Palumbo, Antonutti, Gaspardo 10, Briscoe 21, Fantoma ne, Esposito 7, Nobile 3, Pellegrino, Monaldi 3, Terry 13. All. Carlo Finetti.