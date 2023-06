“La poesie no duar”: anche il Teatri Stabil Furlan a “La Notte dei Lettori”

Nella splendida cornice del giardino di palazzo Morpurgo il 9 giugno, dalle 22.30, e fino alle due e trenta del mattino, andrà in scena “La poesie no duar” (La poesia non dorme). L’evento promosso dal Teatri Stabil Furlan in collaborazione con la Biblioteca Comunale sarà parte integrante della decima edizione de “La Notte dei Lettori”, festival diretto da Martina Delpiccolo, nato da un’idea del Comune di Udine e delle librerie cittadine, cresciuto in sinergia con la Biblioteca Civica Vincenzo Joppi e le varie realtà culturali del territorio.

Con questo appuntamento poeti e poetesse, ma anche scrittori e scrittrici, attori e attrici, in una lunga maratona, fatta di versi e rime nelle varie lingue parlate nella nostra regione, avranno otto minuti ciascuno per animare un frammento della notte leggendo i propri scritti o quelli di alcuni noti autori del territorio. Moltissimi gli ospiti in scaletta: Chiara Carminati, Ivan Crico, Marta Riservato, Angelo Battel, Marina Giovannelli, Giacomo Vit, Antonella Sbuelz, Stefano Rizzardi, Francesca Cerno, Claudio De Maglio, Cristina Micelli, Manuel Buttus, Stjefin Morat, Carlo Selan, Martina Delpiccolo, Andrea Collavino, Enzo Martines, Rita Maffei, Francesco Tomada, Aida Talliente, Andrea Appi, Carlotta Del Bianco, Maurizio Mattiuzza, Elvio Scruzzi, Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Massimo Somaglino, direttore artistico del Teatri Stabil Furlan che chiuderà l’evento leggendo i versi gradesi di Biagio Marin.