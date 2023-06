Morte di Berlusconi, per la sinistra Fvg «il lutto nazionale è inopportuno»

FVG – “Il lutto nazionale è qualcosa che ha sempre riguardato i presidenti della Repubblica e mai i presidenti del Consiglio. Di fronte alla morte di Berlusconi, valgono il rispetto e il silenzio. Forzature come quella del lutto nazionale sono inopportune e divisive”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, intervenendo sul lutto nazionale per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

“Il Pd, anche in Friuli Venezia Giulia – sottolinea Moretti -, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e alla comunità di Forza Italia con il rispetto dovuto a chi, come Berlusconi, ha avuto in questi decenni un ruolo di primo piano. Detto questo, non condividiamo la decisione del Governo di proclamare il lutto nazionale. Dispiace che, in una giornata come questa, il presidente Massimiliano Fedriga strumentalizzi opinioni assolutamente legittime”.

“Il lutto nazionale, per le figure istituzionali – rammentano consiglieri regionali del Gruppo Misto Serena Pellegrino, esponente di Alleanza Verdi Sinistra, e Furio Honsell, rappresentante di Open Sinistra Fvg -, è sempre stato riservato ai presidenti della Repubblica. Non era mai successo, nella storia repubblicana italiana, che venisse dichiarato il lutto nazionale per la morte di un ex presidente del Consiglio”.

“Di fronte alla morte di una persona – sottolineano Pellegrino e Honsell – non possono mai venir meno l’aspetto umano e il cordoglio verso i familiari, verso la comunità politica che ha rappresentato e verso tutti coloro che le sono vicini. Tuttavia, la scomparsa di un personaggio che ha rivoluzionato il modo di fare politica rendendolo a nostro avviso totalmente discutibile impone l’equilibrio e la sobrietà che devono contraddistinguere le istituzioni. Per questo, affermiamo la nostra contrarietà rispetto alla decisione della presidenza del Consiglio dei ministri in merito all’indizione del lutto nazionale, che è del tutto inusuale e inappropriata, frutto di valutazioni squisitamente politiche, poiché è prassi che il lutto nazionale per le figure istituzionali sia dedicato non agli ex presidenti del Consiglio, ma agli ex presidenti della Repubblica”.