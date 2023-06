E’ il momento di SAXGO23!

NOVA GORICA – Negli ultimi mesi, (e nei prossimi ancora di più) sull’onda del cammino che ci porterà a GO!2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura, abbiamo imparato ad associare NoGo a musica, cinema, danza, teatro, visual, eventi. Non tutti sanno che qui la cultura è di casa da molto ma molto prima; come nel caso dell’Incontro Internazionale di Sassofonisti giunto – pensate – alla sua ventiseiesima edizione.

Per la direzione artistica di due straordinari musicisti come Boštjan Simon e Jan Gričar anche quest’anno si ritroveranno infatti nella cittadina slovena virtuosi del sassofono da tutto il mondo dal 26 giugno al 2 luglio spaziando fra diversi generi musicali ma incentrandosi su due in particolare: il jazz, di cui Simon è tra i più interessanti musicisti sloveni e non solo, e la classica, affidata a Gričar, insegnante presso il Conservatorio di Musica e Balletto di Lubiana.

Si parte lunedì 26 giugno con gli Schime, progetto jazz progressivo che viene dalla Serbia e che aprirà la rassegna in piazzale Silvan Furlan. Il giorno successivo si va in una location magica, che da sola vale il biglietto (anche se l’ingresso è gratuito come tutti i concerti del festival!): il castello di Kromberk, a pochi km da Nova Gorica. Sarà di scena il Quartetto Habanera (francesi) con special guest Maja Lisac Barroso; cinque sassofoni che riarrangeranno Schubert. Insomma, livello pazzesco! E mercoledì in un’altro luogo sospeso nel tempo ovvero il Convento Francescano della Kostanjevica: il menù dice classica contemporanea con Domen Coren, sax contralto e Sae Lee al piano.

Nuovamente la pianista giapponese protagonista il giorno successivo questa volta ad accompagnare Makoto Hondo, Antonio Garcia Jorge e il già citato Jan Gričar, questa volta in veste di ospite.

Quello del Mark Turner Quartet è uno degli eventi più attesi. Il quartetto tutto made in USA si esibirà venerdì 30. Occasione imperdibile per gustarsi il suo sax etereo. La scuola estiva di sassofono è una delle proposte del festival: con gli allievi della medesima il concerto che apre luglio nel centralissimo Kulturni Dom. Sipario con Igor Lumpert, vulcanico sax tenore da Novo Mesto e la sua Big Band Nova sempre in piazzale Furlan.

Per informazioni e programma completo: SAXGO23