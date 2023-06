Cas*Aupa accende l’estate con musica e divertimento

UDINE – Continuano gli eventi estivi di Cas*Aupa a Udine, l’organizzazione giovanile e culturale nata nel 2009 dalla rigenerazione di un edificio abbandonato e oggi trasformato in uno spazio dedicato ai giovani, che da oltre dieci anni anima il quartiere Villaggio del Sole con eventi finalizzati a promuovere e ospitare attività di aggregazione e scambio culturale. Ha preso infatti il via la XIV stagione estiva, che anche quest’anno animerà lo spazio verde di Cas*Aupa, il Social Garden, da cui prende il nome la rassegna stessa. Musica e divertimento si fondono in un calendario di eventi ricco e variegato, seguendo i principali obiettivi dell’associazione: l’educazione giovanile, lo sviluppo della comunità, la sostenibilità, la rigenerazione urbana, la partecipazione dei giovani, le arti e la cultura.

Con oltre dieci anni di eventi alle spalle Cas*Aupa si è dimostrata essere un vero e proprio trampolino di lancio per numerosi artisti emergenti: negli spazi dell’associazione sono stati infatti accolti nomi al tempo insospettabili come Calcutta, Giorgio Poi e Cosmo, solo per citarne alcuni.

A GIUGNO MONTAG E HER SKIN – Ancora due gli eventi in programma per il mese di giugno. Appuntamento venerdì 23 con Montag, il progetto cantautorale di Pietro Raimondi, noto cantante e autore della band Giallorenzo. Venerdì 30 sarà invece la volta di Her Skin, artista di respiro nazionale ed internazionale, esplosa dopo il suo album d’esordio nel 2018.

GLI APPUNTAMENTI DI LUGLIO – Gli eventi proseguiranno numerosi anche a luglio. Atteso per venerdì 7 Brucherò Nei Pascoli, il duo formato da Davide Perego e Stefano Rettura. La settimana dopo invece, appuntamento il 14 con So Beast, ovvero i produttori, beat maker, musicisti e compositori Katarina Poklepovic e Michele Quadri. Gli ultimi due eventi del mese sono infine in programma Il 21 e il 28 luglio, dove ad animare le serate ci saranno rispettivamente Delicatoni e Auroro Borealo.

Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e dalla rassegna UdinEstate. In partenariato con il Circolo Gong, il C.E.C. – Centro Espressioni Cinematografiche, il Circolo Skianto e il Coro Anni 10; in collaborazione con l’associazione Caracoles. Per ulteriori informazioni sulla stagione estiva di Cas*Aupa e sulle attività in programma:

