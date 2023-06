La trasformazione digitale possibile: l’esempio di 28 Pmi del Friuli Venezia Giulia

UDINE – “La Regione ha lavorato con Area science park, le Confindustrie, i cluster tecnologici, i parchi industriali e i poli di innovazione presenti sul territorio regionale per creare un sistema unico, Argo, e accompagnare le imprese nel percorso di trasformazione digitale: questo è il ruolo della politica. Abbiamo anticipato le necessità del territorio costituendo all’interno di Argo la cabina di regia di IP4FVG per favorire il

passaggio alla trasformazione digitale che vede una collaborazione importante fra pubblico e privato e con tutti i soggetti dediti a ricerca e innovazione soprattutto digitale, grazie ai quali vengono messi a disposizione spazi, formazione, attrezzature e test per consentire alle aziende le modifiche nella produzione. Questo significa fornire un servizio alle imprese permettendo loro di fare reale innovazione”. Lo ha detto in apertura dell’evento “Sperimentare il digitale” organizzato da Area Science Park e Regione Friuli Venezia Giulia, l’assessore a Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen. L’evento che si è tenuto nell’auditorium Comelli della sede della Regione a Udine ha visto anche la partecipazione dell’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini che, nelle conclusioni, ha sottolineato l’eccellente ecosistema dell’innovazione del Fvg “che rende la nostra regione dinamica e innovativa e un terreno fertile per le collaborazioni tra mondo della ricerca e mondo delle imprese”.

L’incontro ha fatto conoscere le aziende e i provider tecnologici che hanno sviluppato i progetti di trasformazione digitale finanziati nell’ambito del digital innovation hub IP4FVG, attraverso il contributo di Area Science Park (fondi del Sistema Argo) e del Piano di sviluppo e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio sono stati finanziati 13 progetti con fondi Argo IP4FVG (iniziativa sostenuta da Mur, Mimit e

Regione Fvg) nella prima call, i cui progetti sono appena terminati, e 15 progetti con fondi del Piano sviluppo e coesione della Regione Fvg nella seconda call, i cui progetti sono da poco partiti. I fondi complessivamente messi a disposizione sono 780.000 mila euro.

Si tratta di progetti che toccano diversi ambiti: medicale, realtà virtuale e aumentata, internet of things, intelligenza artificiale, analisi dei dati e testimoniano la ricchezza del tessuto produttivo della regione, in termini di innovazione tecnologica e digitale.

“Le imprese della regione investono e riservano sempre più una parte del proprio capitale per progetti di Ricerca e Sviluppo, con valori superiori alla media nazionale e anche il numero degli addetti alla ricerca e sviluppo in regione è in costante crescita – ha indicato Bini – così gli interventi di sostegno messi in campo dalla amministrazione regionale”. Fra questi, l’assessore regionale ha ricordato il bando per contributi per gli investimenti produttivi che sostiene progetti di investimento innovativi e tecnologici, aperto fino a fine giugno con una dotazione iniziale di 19 milioni di euro. A valere sulle risorse del PR FESR, entro la fine di quest’anno sarà inoltre emanato un nuovo bando regionale per progetti concernenti l’adozione di tecnologie digitali, con dotazione di oltre 10 milioni di euro.

Rosolen si è detta felice del progetto Argo: “Un progetto che ha preceduto la visione dell’Amministrazione regionale ma anche quella degli European Digital Innovation Hubs. Abbiamo dimostrato che la creazione di un sistema unico produce risposte: questo è il ruolo che deve avere la Pa attraverso i soggetti che la rappresentano”.

A dicembre 2021 e a ottobre 2022 sono state lanciate da Area science park con i fondi del progetto Argo (di cui IP4FVG è un asset) due call di finanziamento per lo sviluppo di demo e test, ovvero per far sperimentare alle aziende qualche soluzione di trasformazione digitale prima di implementarla su tutto il processo produttivo. Le call (prima e seconda edizione) sono state chiamate Test4Digitalization. L’idea portante delle call era di stimolare le aziende a presentare progetti di proof of concept insieme e in collaborazione con i provider/fornitori di tecnologia che gli avrebbero poi sviluppato il progetto.