Tango y Copas: il grande tango a Ronchi dei Legionari, quarta edizione

RONCHI DEI LEGIONARI – Dove eravamo rimasti? Ah sì, che a Ronchi dei Legionari, ogni estate e da quattro anni a questa parte, prende vita una frazione di Baires dove si suona e si balla il vero tango argentino: l’indirizzo, dove si danno appuntamento gli appassionati di tutta la regione, è quello via d’Annunzio e quando vedete la Villa Frio Frio (gelateria e residence) e sentite arrivare le note di Piazzolla, Gardel, Goyeneche, Rivero, allora siete arrivati. Il “miracolo” è dei titolari, Rita e Miguel, già studenti dell’Accademia dell’Arte Drammatica di Buenos Aires, da oltre trent’anni in Italia, titolari della sopracitata villa gelateria e b&b, e naturalmente grandi appassionati di tango e cultura del loro paese d’origine.

«Questa quarta edizione avrà – tra i tanti ospiti – anche un’anteprima nazionale» ci raccontano con un entusiasmo incontenibile i titolari stessi «cioè Graciela Tonnier, per la sua unica data in Italia! L’abbiamo incontrata qualche mese fa a Mar del Plata dove ha suonato nella casa di Mariano Mores, un tanghero che in Argentina è una vera e propria leggenda e siamo rimasti in contatto con lei. Chiacchierando, ci ha detto che quest’estate sarebbe stata in tournée a Parigi e venendo a conoscenza della nostra rassegna ha detto – vengo a trovarvi! Per noi è un onore incredibile, perchè si tratta di un’artista davvero unica e che presenterà quella che si chiama un unipersonale ovvero un racconto teatro-canzone incentrato sulla storia delle donne del tango!» Facile prevedere una serata memorabile (26 luglio in agenda) come sempre accompagnata da deliziose coppe gelato al compás del tango argentino, dal vivo e con mucha onda, come si dice da queste parti!

Eduardo Contizanetti (28 giugno, 19 luglio, 2 agosto con tre diversi progetti) è un aficionado della rassegna: chitarrista argentino originario della Patagonia, vive nella nostra regione da oltre quindici anni ed è stimatissimo nel circuito jazz; egli stesso ci introduce le sue serate: «in quella di apertura sarò in duo con Lazaro Hierrezuelo, musicista cubano che vanta collaborazioni con gente del calibro di Omara Portuondo e Cesar Lopez e molto noto nella scena musicale di Lubiana, città in cui vive: faremo tango con una formazione molto particolare: chitarra e violino. Secondo appuntamento assieme a Brian Chambouleyron, cantante argentino che vive in Austria: in scaletta tango cantato e qualche accenno alla chanson francese. A chiudere una proposta totalmente nuova dove col mio inseparabile amico Luis el Flaco Cagna legheremo il tango a chacarera e zambas, che sono le musiche popolari dell’entroterra argentino, il folklore del nostro paese per capirsi. Ci sarà con noi il primo gruppo di danza di folklore argentina di chacarera e samba che viene da Bassano del Grappa, il gruppo Adentroo condotto da Elisa Pavin

«Attraversare la strada e mettendo il primo piede al Frio Frio io mi trovo in un quadrettino di Argentina: infatti da noi le gelaterie sono fatte proprio così, con un bel patio, il giardino, i tavolini dove la gente chiacchiera, non un posto di passaggio dove prendi il gelato e scappi via. Oltre a questo io mi sento molto orgogliosa delle loro conquiste, perchè Rita e Miguel sono partiti con un bagaglio di sogni e lo hanno trasformato in realtà, e questo è stupendo!» sono le parole sincere di Maria Fernanda Ochoa, vulcanica cantante originaria di Rosario dalla voce profonda, graffiante e sensuale, in calendario il 12 luglio, che aggiunge «mi accompagnerà alla chitarra Pablo Despeyroux, che vanta 50 anni di esperienza come compositore, arrangiatore e produttore; il suo repertorio spazia dalla musica antica al flamenco fino al tango argentino finanche alle opere teatrali: proporremo, come nelle scorse edizioni, i grandi classici del tango e perle meno conosciute ma altrettanto coinvolgenti!»

Ed ancora a chiudere questa straordinaria edizione, con data ancora da definire in agosto, Rudy Chernicoff, attore argentino famosissimo che sarà in Italia con uno spettacolo nel quale canta i tanghi famosi (Balada par un loco, su tutte) e pezzi tradotti in italiano.

Da ricordare inoltre che ogni serata sarà animata da una coppia di ballerini professionisti. Per info e prenotazione tavoli: 0481474106. Sito web Villa Frio Frio

Di seguito il programma della rassegna:

28 giugno: Contizanetti y Hierrezuelo; ballerini Eleonora Lana, Francesco Battaglia

5 luglio: Opera Tango del Mirko Satto Trio; ballerini Sara Barile, Davide Zucca

12 luglio: Maria Fernanda Ochoa y Pablo Despeyroux; ballerini Rossana Chini, Giuseppe Fragiacomo

19 luglio: Contizanetti y Chambouleyron; ballerini Alessandra Comino, Andrea Poian

26 luglio: Graciela Tonnier: Ellas en mi (voce, pianoforte, interpretazione) con Emanuel Maranzana Tonnier (chitarra); ballerini Eleonora Lana, Francesco Battaglia

2 agosto: Contizanetti y Luis el flaco Cagna; con il gruppo di ballo di chacareras e zambas Adentroo diretto da Elisa Pavin

Agosto, data da definire: Rudy Chernicoff