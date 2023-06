La solidarietà di Confcommercio Udine per gli agenti di commercio dell’Emilia Romagna

UDINE – Anche Fnaarc del Friuli Venezia Giulia partecipa all’iniziativa nazionale di solidarietà degli agenti e rappresentanti di commercio di Confcommercio a favore dei colleghi colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. Lo fa consegnando in tempi rapidi un’auto a chi il suo mezzo lo ha perso a causa della tragica calamità. Massimiliano Pratesi, vicepresidente nazionale e presidente di Fnaarc Udine, ha partecipato in prima persona all’Autosystem di Pordenone alla consegna della prima delle quattro auto messe a disposizione dalla società di noleggio.

«Ci siamo attivati immediatamente per dare supporto gratuito dei nostri servizi associativi agli agenti e rappresentanti messi in serie difficoltà nella loro attività lavorativa per gli effetti dell’alluvione – spiega Pratesi rilanciando le parole del presidente nazionale Alberto Petranzan –. A Pordenone, grazie alla disponibilità di Giorgio Sina, titolare di Autosystem e capogruppo Auto di Confcommercio Fvg, abbiamo consegnato a un agente di commercio di Sant’Agata sul Santerno in provincia di Ravenna un veicolo in sostituzione di quello andato distrutto, che era tra l’altro stato acquistato non più di un mese e mezzo prima dell’evento. Con Autosystem, società di noleggio autoveicoli, vicina al mondo degli agenti e attenta e sensibile nei confronti della nostra categoria, mettiamo a disposizione auto con un canone d’affitto simbolico. E i nostri colleghi dell’Emilia Romagna possono di nuovo ritrovare il proprio “ufficio”».