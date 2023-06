Commercio, Bini: «Settore trainante per l’economia del Fvg»

BUTTRIO – “Quello del commercio si sta confermando sempre più come settore trainante per l’economia della nostra regione, come dimostrano i dati statistici che continuano a premiare l’operato del comparto. Molto positivi sono in particolare i numeri relativi al turismo, che vale circa il 14 percento del Pil regionale, e sulla produttività, segno di come sia alta la percezione che investire in questo territorio possa essere vantaggioso”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini è intervenuto a Buttrio all’assemblea degli eletti di Confcommercio Udine. Nel corso dell’incontro, il presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo ha fatto il punto sullo stato di salute dell’economia regionale e, in particolare, del settore terziario. I dati illustrati configurano un trend positivo per il Friuli Venezia Giulia sul diversi fronti, tra cui la crescita delle startup innovative (+3,3 percento lo scorso anno a fronte di una media nazionale dell’1,4 percento) e il lavoro, con un tasso di occupazione attestatosi nel 2022 al 68,5 percento.

Il turismo, è stato ricordato durante l’assemblea, ha capacità di coinvolgere tutti i settori produttivi, intervenendo a più livelli sul comparto economico, coinvolgendo tra gli altri i servizi, il commercio e le infrastrutture. Alla luce di ciò, l’assessore Bini ha sottolineato come a partire dalla scorsa legislatura il turismo sia finalmente diventato un asset strategico per lo sviluppo regionale.

L’esponente della Giunta ha inoltre ricordato l’importanza che ha rivestito la sottoscrizione dei Distretti del Commercio, per i quali verranno destinati ulteriori fondi in assestamento, e le altre iniziative attuate a sostegno del tessuto produttivo tra cui il bando sul fotovoltaico e la semplificazione della legge sul commercio.

“I risultati sin qui ottenuti – ha concluso Bini – sono frutto di un lavoro di squadra all’interno della struttura regionale e in sinergia con le associazioni di categoria, grazie al quale il Friuli Venezia Giulia riesce a mettersi in mostra come esempio virtuoso a livello nazionale”.