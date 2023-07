Torna il cinema nei quartieri: film e teatro per famiglie e bambini

UDINE – Non c’è estate che sia tale senza la possibilità di gustarsi un bel film sotto il cielo stellato. Per andare incontro alle esigenze di bambini e famiglie il Comune di Udine ha programmato un calendario di proiezioni “junior” per il mese di luglio, all’interno delle arene civiche allestite nei quartieri di San Domenico e San Paolo. “Nonostante il breve tempo a disposizione siamo riusciti a mantenere la promessa fatta ai cittadini qualche mese fa” spiega il sindaco Alberto Felice De Toni. “Insieme agli uffici abbiamo forzato i tempi per l’allestimento di un cartellone di film dedicati a bambine e ragazzi, ai quali poi nel mese di agosto si aggiungerà anche l’animazione del teatro dei burattini. Una proposta che manca a Udine dal 2020. La nostra amministrazione punta a favorire il policentrismo della città: uscire dal centro e offrire spettacoli e cultura fuori dai classici itinerari” In tutto sono tredici gli appuntamenti programmati che, insieme agli interventi del Ludobus, garantiranno un intrattenimento davvero per tutti.

“Gli spazi di cultura, incontro e perché no, bellezza sono fondamentali in ogni tempo. Ancora di più adesso, in un periodo in cui le famiglie hanno bisogno di sostegno e i più piccoli si devono riappropriare della socialità” è il commento dell’assessore alla Cultura Federico Pirone. “Per questo ci era sembrata un’esigenza indifferibile il rafforzamento delle attività culturali nei quartieri cittadini con questo tipo di proposta, un appuntamento che fa parte della storia del calendario estivo udinese: insieme agli uffici, abbiamo pensato ad un’iniziativa “leggera” e dall’alta valenza sociale, nata per coinvolgere sempre di più le famiglie nei quartieri di rispettiva residenza. Ringrazio le realtà che hanno collaborato con noi”.

8 i film per bambini in calendario, dai film cult ai fantasy, che saranno proiettati tutti i lunedì e venerdì a partire dal 7 luglio. I venerdì 7, 14, 21, 28 luglio nel quartiere i di San Paolo: in collaborazione con l’Università delle Liberetà lo schermo sarà allestito nel parco della sede in via Napoli e offrirà la possibilità di apprezzare E. T. L’Extraterrestre, La foresta magica, Hotel Transylvania 1, Clifford: il grande cane rosso. Lunedì 10, 17, 24, 31 luglio invece a San Domenico: presso l’area verde De Rocco in via Derna, in collaborazione con la Comunità Piergiorgio e la parrocchia S.Domenico. I titoli in programma sono: Spirit – Il Ribelle, Lo Schiaccianoci e i quattro regni, Mary Poppins, Dolittle.

Il nuovo allestimento garantirà una atmosfera rilassata e piacevole, grazie allo schermo montato su supporto gonfiabile, mentre il pubblico potrà usufruire liberamente del prato, attrezzandosi con un telo o un cuscino per maggiore comodità, come per una scampagnata in compagnia. La distribuzione delle proiezioni lunedì e venerdì, intrecciandosi con le uscite del Ludobus (previste per martedì, mercoledì e giovedì) offrirá un’attività per bambini ogni giorno della settimana (escluso WE) per tutto il mese di luglio.

Ad agosto tornerà anche la rassegna di teatro di figura e di strada “Burattini senza confini”. Tutti giovedì del mese (3, 10, 17, 24, 31 alle 18) le bambine e i bambini della città potranno assistere a diversi spettacoli organizzati nei quartieri con al centro il teatro d’animazione. Una proposta che si ispira alla nostra antica tradizione e che tuttora è scelta privilegiata delle famiglie, con le sue caratteristiche uniche di comicitá e sentimento. Il calendario è ancora in fase di elaborazione e la direzione artistica sarà affidata alla Compagnia Alberto De Bastiani.