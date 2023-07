Tempio crematorio: incontro con il comitato di Paderno e Beivars

UDINE – Lo stato di avanzamento dell’iter relativo all’impianto crematorio di Paderno è stato al centro di un incontro con il sindaco Alberto Felice De Toni e i comitati del quartiere di Paderno e Beivars. Il sindaco era accompagnato anche da diversi esponenti della Giunta: l’assessore alla salute ed equità sociale Stefano Gasparin, alla viabilità e verde pubblico Ivano Marchiol, all’istruzione e cultura Federico Pirone, all’ambiente ed energia Eleonora Meloni, ai quartieri Rosi Toffano. Il primo cittadino ha da subito chiarito come non ci siano le condizioni economico finanziarie per fare passi indietro. La decisione presa a suo tempo dalla giunta precedente è ormai irreversibile, come illustrato dalla segretaria comunale Francesca Finco, che ha chiarito i vari passaggi attraverso i quali si è passati per giungere allo stato di fatto. L’iter è infatti giunto alla progettazione esecutiva, che precede immediatamente l’affidamento dei lavori. Il sindaco De Toni ha garantito il massimo sostegno ai cittadini dell’area anche in termini di tutela della salute e della qualità della vita.

I comitati hanno quindi chiesto maggiori attenzioni relative non solo all’area interessata dall’intervento, ma anche rispetto ad altre zone del quartiere, mettendo il focus su spazi verdi e riqualificazione di aree e strutture in stato di degrado, in particolare l’area ex Bertoli. La prima richiesta ha riguardato il posizionamento di alberature intorno alla struttura. Il ragionamento in merito al quartiere si è poi esteso ad altri ambiti, a cominciare alla viabilità e gestione del traffico da e verso il cimitero, in particolare con la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili. L’intera area sarà però interessata, come assicurato dall’assessore Marchiol, dalla revisione del piano del traffico. I cittadini hanno poi avanzato alcune segnalazioni riguardo alle aree verdi, lamentandone la mancanza o le poche attrezzature presenti, ad esempio, nell’area verde di via Torino, tra l’impianto sportivo “Dal Dan” e il campo utilizzato dalla società di calcio Chiavris. E’ stata poi espressa preoccupazione per l’area Ex Bertoli, ritenuta in stato di abbandono. I rappresentanti di quartiere hanno suggerito l’ipotesi di realizzare un grande parco urbano, attrezzato, a beneficio dell’intera cittadinanza del Comune. L’area è tuttora di proprietà privata e il Sindaco si è impegnato a verificare le condizioni di bonifica e sicurezza ambientale delle strutture e del suolo.

Le ultime considerazioni sono state dedicate alla vitalità e l’animazione del quartiere con la richiesta di maggiori spazi aggregativi e la presenza di un mercato. Il sindaco si è riservato di effettuare una valutazione dei progetti e dei relativi costi. Al termine dell’analisi sarà programmato un incontro pubblico nei quartieri, in modo da poter condividere al massimo il percorso da intraprendere. Il prossimo appuntamento è stato fissato per settembre, al termine dell’estate.