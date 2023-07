Capozzi (M5S): «Stop ai privilegi per i consiglieri regionali»

FVG – “Abbiamo presentato tre diversi emendamenti per prendere posizione contro l’ennesimo privilegio garantito agli ex consiglieri regionali e l’Aula si è impegnata a intervenire in settembre per discutere le nostre proposte”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale Rosaria Capozzi (M5S), evidenziando di “aver accolto con favore l’apertura della Maggioranza verso gli emendamenti con cui abbiamo chiesto un tetto massimo ai vitalizi degli ex consiglieri e alla loro rivalutazione annuale”.

“Avendo legato la rivalutazione dell’assegno mensile all’inflazione, gli assegni più onerosi per il nostro bilancio – spiega l’esponente pentastellata – sono passati nel giro di un anno da 6.449,89 a 7.195,45 euro, facendo registrare più del 10% di aumento. Se non si interviene entro l’anno, fra pochi mesi questi assegni potrebbero superare la cifra di 7.500 euro. L’attuale indennità di presenza dei consiglieri regionali è invece pari a 6.300 euro”.

“Speriamo che sui temi da noi sollevati ci sia la sensibilità dell’intero Consiglio. Si ripete sempre – conclude Capozzi – che i vitalizi non sono un privilegio; tuttavia, non ricordiamo altri cittadini che prendono di pensione più di quanto percepito come stipendio”.