Il Comune ha scelto i nuovi vertici del teatro Giovanni da Udine

UDINE – Nella giornata di mercoledì 26 luglio 2023 sono stati nominati i nuovi rappresentanti designati dal Comune del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Paolo Vidali è stato nominato presidente, mentre gli altri membri nominati dall’Amministrazione Comunale di Udine sono Martina Delpiccolo e Piero Petrucco. Dopo l’insediamento della nuova Amministrazione comunale, la formazione del nuovo CdA della Fondazione Teatro Nuovo è il primo passo di un lungo percorso di crescita e innovazione artistica, attraverso la nomina di personalità di lunga esperienza e grande competenza nel mondo della cultura, dell’imprenditoria e management. L’assessore alla Cultura Federico Pirone ha commentato: “Ringrazio il consiglio d’amministrazione uscente e in particolare il presidente Nistri per il lavoro fatto al servizio della Fondazione cittadina. Il teatro è l’ente pubblico più importante della città e del Friuli in ambito culturale. In virtù della sua rilevanza – conclude l’assessore – vogliamo che nei prossimi anni assuma sempre più un ruolo di primo piano nella promozione e nella diffusione della cultura, non solo per il suo cartellone ma anche nel dialogo con il territorio”.

Paolo Vidali è già stato in passato presidente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, dal 2015 al 2018. È direttore del Fondo dell’Audiovisivo FVG, una delle realtà fondamentali a livello regionale per la produzione culturale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli prima nel teatro e poi nella produzione di film e documentari, sia dal punto di vista organizzativo, che tecnico e creativo. È stato produttore esecutivo di decine di servizi e documentari a carattere tecnico scientifico per le più importanti televisioni in Italia e nel mondo, collaborando con Rai, in particolare per Quark, Superquark e Ulisse, e con National Geographic, PBS e Discovery Channel.

Martina Delpiccolo è animatrice culturale, autrice e critica letteraria. Cura diverse rassegne culturali ed è direttrice artistica del festival letterario di Udine “La Notte dei Lettori”. Inoltre è stata relatrice e presentatrice in diverse rassegne come PordenoneLegge, Vicino/Lontano e èStoria. Collabora sulle pagine di Cultura con il Messaggero Veneto e il Piccolo.

Piero Petrucco è invece una figura di spicco nella realtà imprenditoriale friulana. Vicepresidente vicario di Confindustria Udine con delega alla cultura, vice presidente nazionale di Ance. Amministratore delegato di Icop S.p.A, una realtà internazionale con più di 250 dipendenti che opera in tutta Europa nel settore delle infrastrutture stradali e idrauliche, delle fondazioni e del microtunnel. Dal punto di vista sociale ha dato vita a diverse iniziative e realtà che tuttora operano per facilitare l’accesso ai beni di prima necessità, come Vicini di Casa Onlus, che dal 1994 si impegna per facilitare l’accesso alla prima casa a persone in condizione di disagio. Ad oggi l’associazione fondata, tra gli altri, anche da Petrucco ospita 450 persone.