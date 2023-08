Imparare a conoscere il vino: al via i corsi per sommelier

UDINE – L’Associazione Italiana Sommelier (Ais) ha ufficializzato i questi giorni i calendari dei propri Corsi di formazione per sommelier che inizieranno tra settembre e novembre 2023. I percorsi formativi – pensati per chi vuole diventare sommelier o anche solo migliorare la propria conoscenza del vino per assecondare la passione per la storia di una bevanda che accompagna da almeno diecimila anni la storia dell’uomo – sono stati distribuiti capillarmente in tutte le città della regione cui si è aggiunta la proposta pomeridiana di Grado.

Distribuiti su tre livelli, i Corsi accompagneranno gli allievi attraverso un percorso che l’Aia ha perfezionato in quasi 60 anni di attività formativa. Al centro della proposta formativa anche prove teoriche e pratiche sulla tecnica della degustazione e dell’abbinamento cibo-vino. Tutti i dettagli dei Corsi – compresi i calendari, le formalità per iscriversi e i costi – sono facilmente reperibili sul sito www.aisfvg.it

Renato Paglia, presidente di Ais Fvg, ha dichiarato: “Fin dal 1965 la nostra Associazione culturale, dotata del riconoscimento giuridico della Presidenza della Repubblica dal 1973, è impegnata nella formazione dei comunicatori del vino e i Corsi si rinnovano continuamente per seguire l’evoluzione del mondo vitivinicolo. Avvicinandosi ai corsi AIS gli allievi hanno la possibilità di conoscere vini, birre e distillati ed entrare in contatto con aziende e produttori”.