Presentata a Lignano la nuova APU

LIGNANO SABBIADORO – Nella splendida cornice del “Frecce tricolori beach club” di Lignano Pineta, ennesimo locale di successo aperto dall’imprenditore friulano JoJo Pasqualini, l’APU Old Wild West Udine è stata accolta sabato, ad orario aperitivo, da un primo bagno di folla di tifosi in occasione della sua presentazione ufficiale. Prima dei ragazzi di coach Vertemati, era stata la volta delle ragazze della Delser Women APU ad avere l’onore della passerella di presentazione.

Per l’occasione, presenti tutti i principali esponenti della società bianconera: dal presidente Pedone, all’amministratore delegato Graberi, dal direttore sportivo Gracis a coach Vertemati. Anche se, forse, la presenza più apprezzata ed applaudita è stata quella dell’ex capitano bianconero Michele Antonutti che ha chiamato a raccolta i tifosi friulani a sostegno dei bianconeri.

Davanti ad un folto pubblico di piccoli e grandi appassionati nonché di vacanzieri di passaggio, sono stati presentati tutti gli effettivi a disposizione di coach Vertemati, stranieri inclusi, che hanno già iniziato la preparazione precampionato al Carnera in attesa di proseguirla a Tarvisio dal 22 al 27 agosto. Dovrebbe essere proprio al termine del periodo trascorso in montagna che, insieme alla squadra, Vertemati deciderà a chi affidare i galloni di nuovo capitano dei friulani.

Mentre è ancora possibile acquistare l’abbonamento per la nuova stagione dell’Old Wild West (clicca qui per tutte le informazioni), la società friulana ha anche dato il via alla vendita dei tagliandi per assistere al Memorial Pajetta che si terrà al Palasport Carnera il 31 agosto ed il 1 settembre prossimi (clicca qui per informazioni). Avversari degli udinesi saranno la Fortitudo Bologna, la Reale Mutua Torino e i croati del BC Depolink Skrljevo: un’occasione ghiotta per un primo assaggio di grande basket e per vedere all’opera la nuova APU.