Guasto al condizionatore: alla Casa di riposo Sant’Anna è emergenza temperature

UDINE – La Funzione pubblica Cgil di Udine esprime la sua profonda preoccupazione per la situazione critica che sta affliggendo da più di due settimane la casa di riposo Sant’Anna di Udine, gestita da Codess sociale, dove gli anziani ospiti e i lavoratori stanno affrontando condizioni insopportabili a causa del guasto ai sistemi di condizionamento, che ha portato le temperature interne a raggiungere picchi di 30-35°C. L’attuale ondata di calore sta generando gravi disagi per gli ospiti, molti dei quali già in condizioni di salute precarie e particolarmente vulnerabili agli effetti delle alte temperature. Allo stesso tempo, il personale infermieristico, gli operatori socio sanitari e amministrativi si trovano a operare in condizioni di estremo stress psicofisico.

La Fp Cgil sollecita l’attenzione delle autorità competenti sulla gravità della situazione e l’adozione di misure immediate per risolvere questa emergenza. In conformità con le indicazioni per le strutture di cura e assistenza agli anziani, per garantire il benessere sia degli ospiti che del personale è necessario mantenere temperature regolate tra i 22°C e i 26°C. «Rivolgiamo pertanto un accorato appello a intervenire tempestivamente – afferma la Segreteria Fp Cgil Udine, responsabile Terzo settore Maria Immacolata Cartolano, effettuando una valutazione dettagliata della situazione e adottando tutte le misure necessarie per ripristinare un’adeguata climatizzazione. Continueremo pertanto a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, pronti a promuovere ogni azione volta a garantire la sicurezza e il benessere degli anziani e del personale che opera nella struttura».