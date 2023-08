Esce di strada con il suo trattore: ferito in modo grave un 51enne

AMPEZZO – Un uomo del 1962 residente in Carnia è stato soccorso tra le 13.45 e le 15.30 circa a seguito di un incidente stradale occorso mentre scendeva sul proprio trattore lungo la strada che da Voltois raggiunge Forcella Pani, a quota 800 metri circa. Per un errore di manovra il trattore è uscito di strada fermandosi su degli arbusti e ha sbalzato l’uomo qualche metro più in basso, circa una decina.

L’uomo ha riportato ferite e politraumi ma non è in pericolo di vita. A dare l’allarme un motociclista che passava di lì e ha notato il trattore. La Sores ha allertato la stazione di Forno di Sopra del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, carabinieri, ambulanza e elisoccorso. Un po’ delicate le manovre di recupero, iniziate dai Vigili del Fuoco e coadiuvate dai nostri soccorritori.

La persona è stata imbarellata e riportata con un sistema di corde a livello della strada, dove è stata consegnata all’ambulanza e poi all’elisoccorso regionale.