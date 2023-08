Il Friuli piange Gianni Bravo, pioniere del “made in Fvg”

FVG – “La scomparsa di Gianni Bravo segna la perdita di una figura che ha dato molto al Friuli Venezia Giulia”. Lo ha affermato in serata il governatore Massimiliano Fedriga appena appresa la notizia della morte del dirigente politico e amministratore pubblico friulano.

“Bravo è stato un uomo di passione civile che ha contribuito con impegno e idee ai processi di modernizzazione del Friuli Venezia Giulia, partendo da una solida formazione ed esperienza politica per giungere a esiti manageriali attraverso la fondamentale stagione alla guida della Camera di commercio di Udine. È un pezzo della nostra storia che se ne va – questo il pensiero di Fedriga – ma che lascia alla sua comunità intuizioni e semi di entusiasmo”.

“Con la scomparsa di Gianni Bravo perdiamo una figura di spicco della nostra regione. A lui, imprenditore di successo, presidente della Camera di Commercio di Udine dal 1984 al 1993, va in particolare il merito di aver lanciato il marchio “Made in Friuli” che fece il giro del mondo grazie ai Fogolârs Furlans”. Così in una nota il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo, ricorda Gianni Bravo. “Bravo – osserva ancora Moretuzzo – intuì prima di tutti quanto importante fosse far conoscere in modo efficace identità, valori, qualità e prodotti attraverso un marchio immediatamente riconoscibile e legato fortemente al territorio di cui sono espressione”.