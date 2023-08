Maltempo in Fvg, dal governo Meloni in arrivo 7,75 milioni di euro

FVG – “Ringraziamo il Governo e il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, di Fratelli d’Italia, per il primo stanziamento in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023, hanno flagellato il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia”. Così, in una nota, il gruppo regionale di Fratelli d’Italia appreso delle importanti risorse messe a disposizione del Fvg a seguito dei danni causati dai nubifragi registrati sul nostro territorio durante l’estate.

“A disposizione del Fvg 7.750.000 euro, terza somma dopo Lombardia e Veneto (rispettivamente 9,43 e 8,33 milioni di euro, ndr). Un grande segnale – prosegue il comunicato – di attenzione e vicinanza alla nostra Regione, i nostri concittadini e le nostre imprese che hanno subito ingenti danni a seguito di quelle calamità”.

L’intero gruppo di Fratelli d’Italia e gli assessori meloniani esprimendo soddisfazione per la delibera del Consiglio dei ministri che riconosce al Friuli Venezia Giulia lo stato di emergenza per 12 mesi a causa delle recenti calamità atmosferiche e la somma di 7,75 milioni di euro: “Come già dimostrato con lo stanziamento straordinario di 50 milioni di euro in assestamento regionale – concludono i consiglieri di Maggioranza – il nostro massimo impegno è volto a dare risposte immediate alle nostre famiglie e imprese e al tempo stesso predisporre gli strumenti legislativi e finanziari per prevenire e adattare la nostra società e le nostre imprese ai cambiamenti climatici in atto”.

“Ringrazio il Governo per aver deliberato lo stato di emergenza per la nostra regione a seguito dell’ondata di maltempo verificatasi tra metà luglio e inizio agosto, nonché per il primo stanziamento ricevuto per fare fronte ai danni subiti. La Regione continuerà a lavorare, in collaborazione con l’Esecutivo nazionale, per dare le migliori risposte nei tempi più rapidi possibili ai cittadini danneggiati dal maltempo”.

Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga.