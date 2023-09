Corsa degli asini a Fagagna, evento dal fascino secolare iniziato nel 1891

FAGAGNA – “La corsa degli asini di Fagagna è una manifestazione antica che attraversa tre secoli della nostra regione e ancora si rinnova con lo stesso fascino, arricchendo l’offerta culturale e turistica del Friuli Venezia Giulia. In questa giornata il paese di Fagagna solo apparentemente si divide in borghi, ma in realtà ritrova l’unità della propria comunità che si riunisce, senza lasciare nessuno indietro, per una giornata di festa dedicata a un animale molto amato e affascinante”.

È questo il pensiero espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega a Cultura e sport Mario Anzil a margine della Corsa degli asini di Fagagna, manifestazione nata nel lontano 1891 e giunta alla 133esima edizione.

Protagonisti della manifestazione, la quale si svolge nella piazza trasformata per l’occasione in ippodromo con tanto di tribune gremite, sono gli asini, con al seguito carretto e fantini, che si sfidano con il metodo delle batterie fino alla competizione finale, sotto lo sguardo attento della giuria che regola lo svolgimento della gara attorno alla figura storica del “mossiere”.

Anzil ha osservato che “la comunità di Fagagna ha saputo coltivare nel tempo questa bella tradizione e trasformarla, senza snaturarla, in una manifestazione capace di attrarre moltissimi visitatori anche da fuori regione. L’auspicio è quindi che questa gara antica prosegua lungo il sentiero tracciato anche in futuro e in tal senso è molto positiva la presenza di tanti giovani, che sicuramente sapranno onorare questa responsabilità, come è sempre avvenuto”.

All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali, oltre ad Anzil e al sindaco del Comune di Fagagna Daniele Chiarvesio, tra cui il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e alcuni consiglieri regionali.

Per la cronaca è stata Luna, un’asinella di 10 anni, condotta da Germano Cinello, a vincere la gara. Al secondo posto Pepita di 5 anni con Maicol Iannucci alle redini, mentre al terzo posto si è classificata Nuvola condotta da Alex Lavia.