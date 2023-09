A Friuli Doc per conoscere i ragazzi di YoupalTubo e la Tiktoker friulana Greta

Guarda con attenzione alle giovani generazioni e alle nuove tecnologie il programma dell’ARLeF– Agenzia regionale per la lingua friulana a Friuli Doc 2023.

Domenica 10 settembre, alle 16, nello stand “Aperitivo Io sono Friuli Venezia Giulia” in piazza I° Maggio, grazie alla consolidata collaborazione con PromoTurismoFVG, è in programma uno speciale appuntamento nel quale si darà spazio alla generazione Z (ma non solo): “YoupalTubo e Tic eTac furlan”, sarà un evento tutto dedicato a scoprire il mondo dei social, rigorosamente in lingua friulana!

A tu per tu con i giovani youtuber di YouPalTubo (Lucia Bello, Federico Benedet, Davide Buccheri, Mattia Cantarutti, Desiree Chiappo, Francesco Colombino, Nicolas Fonzar, Federico Iob, Diego Scarsini, Fabio Valvason) e la tiktoker Greta Fabbro sarà possibile conoscere meglio i canali YouTube e TikTok made in Friuli. Tutti insieme, le ragezze e i ragazzi, racconteranno com’è nata la loro avventura digitale in lingua friulana, e soprattutto sveleranno cosa succede “dietro le quinte” dei loro video. Nell’occasione mostreranno pure alcune delle clip che li hanno resi famosi e risponderanno alle curiosità del pubblico.

Con 54 filmati all’attivo, 3 milioni di impression, oltre 1 milione di visualizzazioni e 11 mila iscritti, Youpaltubo, il canale YouTube promosso dall’ARLeF, continua a crescere senza sosta e i volti dei suoi protagonisti sono sempre più noti sia in rete che fuori dallo schermo.

Non è da meno Tic e Tac Furlan, dove Greta e la sua micia brasiliana Preta propongono al

pubblico di Tiktok indovinelli linguistici, curiosità, grammatica in pillole, tanta simpatia e più di qualche effetto speciale. A oggi il canale, con oltre 80 clip pubblicate, ha superato i 14 mila follower, conta più di 133 mila like, e ha oltre 13 milioni di visualizzazioni.

La partecipazione dell’ARLeF a Friuli Doc è un appuntamento consolidato da anni in virtù della collaborazione con il Comune di Udine e con PromoTurismoFVG che ospita l’Agenzia nei suoi spazi. Si tratta di un’occasione importante per valorizzare la lingua friulana nel contesto della più importante manifestazione enogastronomica del territorio.