Pic-nic nel parco di Verzegnis: gustoCarnia porta la buona cucina in mezzo alla natura

VERZEGNIS – Domenica 24 settembre, dalle 12 alle 15, l’Art Park di Verzegnis farà da cornice al “Family Pic-nic”, organizzato da Confcommercio Udine nell’ambito del progetto gustoCarnia, che porta la buona cucina in luoghi suggestivi delle nostre montagne.

Sarà un momento di aggregazione dedicato alle famiglie, in un luogo meraviglioso costellato di opere artistiche, ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ricco di natura e buona cucina. Bambini e ragazzi vivranno l’esperienza di giochi ideati per stare insieme (caccia al tesoro, rubabandiera, giochi di abilità) e divertirsi, mentre i GreenTea inFusion (i fratelli Franco e Maurizio Fabris, rispettivamente al piano e alle percussioni, Gianni Iardino al sax, flauto traverso, synth e Pietro Liut al basso elettrico) presenteranno pezzi originali del loro repertorio, nel quale si fondono e convivono in grande equilibrio sonorità blues, jazz, progressive e musica brasiliana.

A essere protagonisti della giornata saranno i locali di gustoCarnia: Al Sole (Forni Avoltri), Riglarhaus (Sauris), Gardel (Arta Terme), Antica Osteria Stella D’oro (Verzegnis ) e Cogo – Daniele Cortiula proporranno un menù ricco che valorizzerà i prodotti agroalimentari tipici. Si spazierà dai cjarsons fritti ripieni di wurstel con mousse di mele e pere al prosciutto d’agnello con mousse di mela piccante, pinoli e uvetta, dalla frittata con verdure al carpaccio di zucca con tartare di gamberi di fiume, dalla ricotta affumicata ai formaggio di malga.

L’Art Park è facilmente raggiungibile in auto, si trova in una posizione panoramica, ed è costellato di opere d’arte. Ci saranno tavoli e panche per godersi il pranzo in compagnia, e plaid a disposizione di chi desidera godersi in relax la giornata. In caso di pioggia l’evento slitta a domenica primo ottobre.

Il biglietto per partecipare all’evento ha un costo di 35 euro per gli adulti, di 15 euro per i ragazzi dai 6 ai 17 anni, di 8 euro per i bambini dai 2 ai 5 anni. Per informazioni c’è la pagina Facebook di gustoCarnia.