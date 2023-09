Festa dei nonni con Paola Del Din e i nipoti delle portatrici carniche

UDINE – Dopo gli anni difficili della pandemia, che hanno segnato drammaticamente le persone della terza età, è l’occasione di far trascorrere agli anziani una giornata di serenità. Quest’anno con un richiamo forte alla partecipazione dei nipoti, presenti anche nella versione “special”, nel ricordo delle nonne portatrici carniche di Paluzza-Timau.

Domenica 1 ottobre, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, si terrà la tredicesima edizione della Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio.

Per l’ottava volta l’appuntamento è abbinato alle premiazioni del concorso “Nonno Più”, che punta a fare emergere i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dello sport, del volontariato e dell’economia, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”.

I più votati. I vincitori, ufficializza il presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis, sono l’ex cestista Lorenzo Bettarini, l’ex saltatore con gli sci Leonardo De Crignis, oggi maestro di vita per i ragazzi nella sua Ravascletto, e Stefano Toppano, fondatore di Oro Caffè. «Anche quest’anno abbiamo raccolto decine di segnalazioni che testimoniano l’interesse per l’iniziativa», sottolinea De Michielis. A quelli consegnati a seguito dei voti, si aggiunge il premio “speciale”, che va a Paola Del Din, eroina della Resistenza, oggi centenaria. «Una presenza che ci rende orgogliosi – sottolinea De Michielis – e che conferma il valore sociale della Festa e della più generale attività della 50&Più a supporto della terza età». La festa, presentata dalla giornalista Silvia De Michielis, inizierà alle 10.30 con il saluto delle autorità. Seguiranno quindi la cerimonia di premiazione, l’intrattenimento del duo musicale Barbara Errico (voce) e Andrea Castiglione (chitarra) e il finale con Del Din e i nipoti delle portatrici carniche. Dalle 11.30 alle 15, nel Colle del Castello, cibi, bevande, giocolieri e grande divertimento.

Il sostegno degli sponsor. Anche quest’anno numerosi sponsor, in collaborazione con Confcommercio Udine, 50&Più Udine e Unicef, sostengono la festa: 50&Più nazionale, Comune di Udine, Camera di Commercio Pn-Ud, Fondazione Friuli, Apoteca Natura, Udine Città Sana, Hattivalab, Maico, Ronco, Romagna, Grattoni, Ferri Auto, Allegria, Gusto Antico, MT Group, Salumificio Lovison e Uni.Doc Fvg.