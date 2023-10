MIR4: nuova mostra a Lignano Sabbiadoro con Menti Libere

Il 7 ottobre, alle 18, appuntamento a Terrazza a mare con il vernissage di MIR4: mostra d’arte contemporanea che restituirà alla città di Lignano Sabbiadoro il risultato di una doppia residenza artistica “MigrArt In Residence” in programma a Pesariis, dal primo ottobre, e nella stessa località balneare dal 2 al 6 ottobre 2023. In occasione dell’inaugurazione saranno presenti i tre tutor Michele Bazzana, Ryts Monet e Kristian Sturi con la curatrice del progetto, Eva Comuzzi, e i giovani artisti emergenti, tutti under 30, selezionati a seguito di una call lanciata a livello nazionale. La mostra sarà, come di consueto, articolato in un percorso che coinvolgerà diversi spazi di Lignano, quelli istituzionali come la Terrazza a Mare ma anche la Biblioteca e altri luoghi più informali ma dal grande valore simbolico, come alcuni locali che nei mesi extra stagionali restano sfitti. La mostra sarà aperta fino al 15 ottobre e sarà visitabile il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, su appuntamento.

MIGRART IN RESIDENCE – Quello con cui si aprirà il mese di ottobre sarà il quarto “MigrArt In Residence”, progetto di residenza d’arte contemporanea organizzato dall’associazione Menti Libere con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, altri enti e associazioni del territorio regionale e della vicina Slovenia. L’associazione Menti Libere, attiva da dieci anni nell’ambito della promozione sociale attraverso l’arte partecipata, mira infatti a realizzare progetti creativi che destagionalizzino la località balneare.

L’OBIETTIVO – Questa residenza nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione sulla realtà dicotomica lignanese ma anche con quello di favorire l’incontro, difficile, tra artisti emergenti e noti nel panorama nazionale, e il territorio ospitante.

GLI ARTISTI E LA RESIDENZA – Saranno infatti Michele Bazzana, Ryts Monet e Kristian Sturi i tre artisti friulani, di fama nazionale, chiamati ad allestire con le loro opere la mostra collettiva e a fare da tutor ai sei artisti emergenti under30 selezionati che, a loro volta, esporranno le opere nate durante la residenza: Claudia Amatruda, Valentina Bobbo, Luigi Chiapolino, Erica Londero, Cosimo Mollica e l’austriaco Simon Reitman che lavoreranno nel suggestivo atelier temporaneo allestito a Terrazza a Mare. Sotto l’occhio attento della curatrice i tre professionisti accompagneranno i giovani, durante il periodo di residenza, nell’elaborazione di una riflessione sul contesto in cui si trovano a lavorare, quello di una località balneare in transito dalle luci estive al letargo invernale. Contestualmente saranno accompagnati dagli organizzatori in brevi visite guidate negli spazi emblematici di Lignano così da garantire una più ampia panoramica paesaggistica e socioculturale. Il 1° ottobre a Pesariis, in Carnia, l’artista Anouk Chambaz sarà impegnata nell’altra residenza, il cui risultato sarà esposto sempre a Lignano.

IL CATALOGO – A marzo 2024 sarà pubblicato il catalogo riassuntivo di tutte le edizioni di “MigrArt In Residence”, dal 2021 a oggi.