Ritorno delle Province in Fvg: calendarizzata alla Camera la modifica dello statuto

FVG – “Grande soddisfazione per la calendarizzazione alla Camera della modifica dello statuto che riporterà le Province in Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Antonio Calligaris, esprimendo la sua soddisfazione “per l’approdo in Commissione Affari costituzionali della Camera del testo che reintroduce le Province nella nostra Regione”.

“La reintroduzione delle Province in Fvg – continua l’esponente del Carroccio – è sempre stato uno dei punti cardine della nostra azione ed era stata approvata nella scorsa legislatura nel mese di marzo. Si tratta di una delle azioni importanti della passata legislatura che i nostri rappresentanti della Lega in Parlamento hanno supportato, dimostrando ancora una volta l’importante lavoro di squadra che stiamo portando avanti tra Trieste e Roma”.

“Si tratta – conclude Calligaris – del secondo importante risultato in pochi giorni ottenuto grazie ai parlamentari della Lega, dopo l’emendamento che ridà autonomia alla Regione sulle grandi opere”.