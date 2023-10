Il Parco zoo “Punta Verde” rimane aperto tutti i weekend fino al primo novembre

LIGNANO SABBIADORO – Ottobre al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro: per tutti i weekend del mese c’è ancora la possibilità di visitare il Parco in tutta tranquillità e vivere piacevoli momenti in compagnia di animali dei cinque continenti; e per i più curiosi c’è anche la possibilità di seguire i keeper talk, degli speciali approfondimenti gratuiti, senza prenotazione, che si svolgono lungo il percorso del Parco in prossimità di alcuni reparti dello Zoo.

Dai suricati alle giraffe, dai leoni alle lontre asiatiche, ma anche tapiri, lemuri e tamarini di Edipo, sono alcune delle specie raccontate dai guardiani che ogni giorno si prendono cura degli animali preoccupandosi della loro alimentazione, della pulizia e soprattutto del loro benessere.

“Un’occasione per vedere gli animali in attività mentre sono impegnati con un arricchimento o partecipano ad una sessione di training – sottolinea il direttore, Maria Rodeano. Questi incontri consentono di conoscere meglio gli animali e le loro abitudini attraverso la voce di chi se ne prende cura quotidianamente. Attività che rientrano nei nostri obiettivi di divulgazione e sensibilizzazione verso una maggiore attenzione nei confronti del mondo animale e dell’ambiente”.

La struttura lignanese resterà aperta fino a venerdì 1° novembre con orario continuato dalle 10 alle 17, per poi riprendere, dopo la chiusura invernale, alla fine di marzo 2024.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.parcozoopuntaverde.it