Flusso costante di visitatori a Casa Moderna numero 70

UDINE – Casa Moderna 70 si avvicina al secondo e ultimo fine settimana registrando un costante e positivo afflusso di visitatori che fino a venerdì potranno accedere gratuitamente e senza pre-registrazione agli stand e agli eventi in programma.

Giovedì 5 ottobre Confartigianato Imprese Udine e Cata Artigianato Fvg promuovono il seminario finalizzato a metterci in guardia sugli errori da evitare nel formulare un preventivo. La redazione del preventivo è uno step del rapporto contrattuale estremamente delicato ed importante, ma frequentemente trascurato dall’imprenditore, troppo spesso convinto che eventuali correttivi o integrazioni possano essere facilmente inseriti in corso d’opera. Un buon preventivo, al contrario, regola i rapporti fra le parti contrattuali e determina un accordo sicuro per entrambe. Come si redige, quindi, un preventivo a misura? Quali sono gli elementi da inserire per porre le basi di una collaborazione proficua fra impresa e cliente? Lo spiegherà l’avv. Antonella Fiaschi nel corso dei lavori in programma alle ore 17.00 nell’area eventi del padiglione 8 (incontro gratuito, aperto e tutti gli interessati fino al raggiungimento dei posti disponibili)

“Sostenibilità e il codice edilizia. Come realizzare edifici sani” sono le tematiche al centro del convegno organizzato da & Co. Energie Condivise econ la Federazione Regionale Ordini Architetti del Fvg nella giornata di venerdì 6 ottobre, dalle 14.30 in sala bianca. Negli ultimi anni fra pandemie, disastri dovuti ai cambiamenti climatici e guerre, il perenne stato di emergenza ha prodotto modifiche a macchia di leopardo su categorie edilizie e definizioni tecniche minando la leggibilità e coerenza del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01) che era stato a suo tempo prodotto proprio per riordinare la materia sulla base di principi logici.

Il convegno, oltre a fare il punto sullo stato dei lavori di revisione del Tue che dovrebbe portare alla riscrittura di un documento generale appropriato ed innovativo, vuole porre l’accento sull’utilizzo dei materiali naturali, salubri e rinnovabili in architettura, dalle fondamenta al tetto, e sull’importanza che avrebbe incentivare il loro uso sia per la salvaguardia dell’ambiente che per il benessere psico-fisico dell’uomo. L’incontro prevede i crediti formativi ed è in agenda venerdì 6 ottobre, dalle 14.30 in sala bianca .