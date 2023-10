Forni Avoltri più sicura grazie al nuovo ponte sul rio Aqualena

FORNI AVOLTRI – “Oggi, insieme alla comunità di Forni Avoltri, abbiamo inaugurato un ponte che rende più resiliente e sicuro il territorio di questa parte della nostra regione, a vantaggio della popolazione che vi abita, di chi opera con imprese boschive, per la manutenzione della zona a macchia e per la sicurezza di chi transita in quest’area per turismo o lavoro”.

Sono le parole dell’assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che è intervenuto a Forni Avoltri per il taglio del nastro del nuovo ponte sul rio Aqualena, cerimonia cui hanno preso parte il sindaco di Forni Avoltri, Sandra Romanin, diversi amministratori comunali della Carnia, progettisti e funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

“Il nuovo ponte rientra nelle opere progettate ed eseguite per la messa in sicurezza del rio Aqualena a seguito degli eventi avversi dell’ottobre 2018 – ha spiegato Riccardi -. L’importo del finanziamento è globalmente di 1,7 milioni di euro”

“Continuano le opere di messa in sicurezza del territorio con i fondi dell’emergenza della tempesta Vaia: grazie alla loro realizzazione, il territorio montano della nostra regione ha retto bene alle ondate di maltempo che si sono susseguite in questi ultimi anni”, ha aggiunto Riccardi.

Il ponte inaugurato oggi fa parte di un intervento più ampio di messa in sicurezza della zona che prevede un abbassamento della quota dell’alveo con la realizzazione di due briglie, di cui una realizzata e una in fase di realizzazione e una già realizzata

Il nuovo passaggio è stato costruito dopo la demolizione di quello in loco precedentemente – che aveva una pila in centro al rio e due spalle che riducevano la sezione idraulica del corso d’acqua -. Il nuovo passaggio, progettato in tono con l’ambiente e con le caratteristiche architettoniche degli edifici del paese, permette un passaggio dell’acqua senza ostacoli, scongiurando eventuali esondazioni.