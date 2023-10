Miglior gruista ed escavatorista del 2023: il premio a Zvonimir Mustac ed Enrico Crose

UDINE – Due concorsi, giunti oramai alla loro terza edizione, che stanno diventano un ‘tradizionale’ punto di riferimento per il comparto dei costruttori edili: stiamo parlando dei premi al “Miglior Gruista virtuale dell’anno 2023” e del “Miglior Escavatorista virtuale dell’anno 2023” assegnati nello stand del CEFS Udine – Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza – alla 70^ Fiera della Casa Moderna tenutasi, da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre, a Torreano di Martignacco. Ancora una volta indiscusso protagonista della duplice manifestazione è stato il Simulatore macchine da cantiere Vortex Edge, di cui il Centro Edile si è dotato, primo in Italia. Sulle molteplici funzioni di questa prodigiosa macchina virtuale – una stazione di lavoro virtuale per imparare a “guidare” attrezzature da cantiere come gru, escavatore, terna e pala meccanica – si sono infatti cimentate diverse imprese edili, con i titolari e dipendenti, per conquistare i due titoli in palio.

Il titolo “Gruista virtuale dell’anno 2023” è stato vinto da Zvonimir Mustac, di Latisana dipendente dell’impresa Martina Srl, mentre Emanuel Carlig di San Leonardo della Cella Costruzioni Srl e Dritan Dedlala di Latisana della Costruzioni Cicuttin Srl si sono posizionati, rispettivamente, al secondo e terzo posto. La terza edizione de “Il migliore escavatorista virtuale 2023” è andata invece a Enrico Crose, di Latisana dell’impresa Bandolin srl. Hanno completato il podio Festim Begaj, di Latisana dipendente della Costruzioni Cicuttin srl, secondo, e Marco Santon, di San Michele al Tagliamento della I.co.p. Spa società benefit, terzo classificato. Nei piazzali della Fiera si è tenuta anche la selezione regionale di Ediltrophy 2023. Si tratta di una gara di arte muraria finalizzata alla promozione settoriale del lavorare bene e del lavorare in sicurezza. Le coppie vincitrici junior (Gabriele Simonato e Daniel Felipe Yaima Dominguez, entrambi allievi del secondo anno del corso per Operatore Edile della scuola edile di Udine Cefs) hanno conseguito il diritto a partecipare alle finali nazionali in programma il 21 di ottobre al SAIE di Bologna.

Tra le altre iniziative promosse dal CEFS Udine in occasione del Salone della Casa Moderna va citato anche l’incontro dal titolo “Sikkens presenta il colore del 2023” in cui la famosa azienda produttrice di vernici per la casa ha individuato nel Sweet Embrance il colore simbolo del 2023. “Anche quest’anno il nostro stand – commentano Angela Martina, Musliju Admir e Loris Zanor, rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore del CEFS Udine – ha attirato l’attenzione di tanti visitatori. Questo segnale di interesse e curiosità per il mondo edilizio ci conforta anche perché il settore delle costruzioni sta cercando personale a tutti i livelli, dagli operatori ai tecnici. Tenendo poi conto che nei prossimi cinque anni il 30% del personale impiegato attualmente in edilizia andrà in quiescenza, mai come ora il nostro comparto avverte la necessità di un ricambio generazionale. A tale riguardo, l’allestimento dello stand del CEFS in Fiera testimonia il costante impegno delle scuole edili di attrarre, con le nuove tecnologie ed attrezzature di cui dispongono, le nuove leve fornendo loro reali prospettive di carriera personale e professionale”.