In città si sta girando il nuovo film di Gianni Amelio

UDINE – Sono iniziate le riprese del film “Campo di Battaglia”, del regista Gianni Amelio, ambientato durante la Grande Guerra. Le maestranze e le troupe sono già impegnate dal 20 ottobre per le prime riprese. La città, nelle strade e piazze coinvolte, è stata riportata ad una atmosfera primi ‘900, con l’oscuramento dei cartelli stradali, la rimozione delle tapparelle e di insegne e bandiere moderne. Martedì centinaia di comparse hanno accompagnato il transito di alcuni mezzi militari d’epoca che, con partenza da piazzetta San Cristoforo hanno percorso riva Bartolini, piazzetta Marconi e via Sarpi. Nel pomeriggio invece i convogli storici si sono spostati in piazza Libertà, via Rialto e via Cavour oltre che in via Lionello. Anche qui c’è stato un grande spiegamento di mezzi per le scene che hanno riguardato gli spostamenti del convoglio militare.

Come ha spiegato lo stesso regista, Leone D’Oro 1998 per “Così Ridevano”, la storia messa in scena riguarda un’amicizia molto forte tra i due personaggi principali, messa in crisi dall’avvento della guerra e dalla differente visione del momento storico tra i due. Gli appassionati sperano di vedere in città proprio i due protagonisti, i cui nomi sono ancora avvolti dal mistero, venerdì 27, quando le riprese si sposteranno all’interno del bar Contarena. Il bar riaprirà per l’occasione per consentire la recitazione di alcune scene. “Per la nostra città è un onore ospitare il pluripremiato regista Gianni Amelio – commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi – e siamo convinti che ospitare le riprese del suo film sarà un ottimo volano per il turismo. Per questo contiamo di stringere un’alleanza con la Film Commission per aumentare occasioni di questo tipo. Il Caffè Contarena grazie alle sue atmosfere darà sicuramente un’aura speciale alla pellicola. Speriamo di restituirlo quanto prima alla città. La nostra speranza è entro l’anno”.