Halloween alla Riserva di Cornino: saranno liberati alcuni rapaci notturni

FORGARIA NEL FRIULI – “Halloween in Riserva: alla scoperta degli abitanti della notte”, martedì 31 ottobre, alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino, che ripropone uno dei suoi appuntamenti tradizionali, sempre apprezzatissimo e affollato: i giovani partecipanti potranno vivere la notte più spaventosa dell’anno in compagnia di curiosi rapaci, dedicandosi – dopo una “merenda mostruosa” tra le voliere del Centro visite – al riconoscimento dei loro versi nel buio, oltre che alla costruzione di un gufetto portafortuna con materiale naturale e riciclato.

La serata si concluderà con l’emozionante liberazione di alcuni strigiformi riabilitati dai Centri di recupero della fauna selvatica di Udine e Pordenone.

L’evento, rivolto ai bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni, avrà inizio alle ore 17, al Centro visite della Riserva (in via Sompcornino 81, a Cornino di Forgaria), e si protrarrà per due ore e mezza.

E’ necessaria la prenotazione, effettuabile chiamando il numero 0427 808526 o inviando una mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it; agli stessi contatti ci si può rivolgere anche per ricevere informazioni più dettagliate sull’appuntamento.

«Con questo speciale evento dedicato ai più piccoli ci avviamo alla conclusione di una stagione che ha prodotto ottimi risultati, sia a livello di presenze – commenta il vicesindaco di Forgaria Luigino Ingrassi, titolare della delega alla Riserva – che di risultati scientifici. Ultimo appuntamento del 2023 – anticipa – sarà il tradizionale Natale subacqueo al lago, la sera della Vigilia».