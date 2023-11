Inaugurato in piazzetta Belloni il Temporary Store natalizio degli artigiani

UDINE – Torna a Udine “Compra in bottega”, il temporary shop allestito in centro a Udine durante il periodo natalizio, con protagonisti i prodotti artigiani del territorio. Giunta alla sua quarta edizione, promossa da Cna Fvg e da Confartigianato Udine con il sostegno di Cata Fvg e della Regione Fvg, l’iniziativa è ospitata a palazzo Eden, in piazza Belloni 15. A tagliare il nastro i presidenti delle due associazioni di categoria, Maurizio Meletti e Graziano Tilatti, insieme all’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e al consigliere del Comune di Udine, Paolo Ermano. All’interno dello spazio cittadini e turisti troveranno una ricca selezione dei migliori prodotti artigiani – borse, abiti, calzature, bijoux, ceramiche, birre artigianali, biscotti, cioccolatini e molto altro – realizzati da 25 imprese dei settori agroalimentare, moda, artigianato artistico. Il punto vendita resterà aperto fino al 7 gennaio con i seguenti orari: novembre 2023 sabato e domenica, dalle 10 alle 19; dicembre 2023 tutti i giorni, dalle 10 alle 19 (chiuso 25 e 26 dicembre); gennaio 2024 dal 2 al 7 gennaio, dalle 10 alle 19.

Il presidente di Cna Fvg Meletti ha posto l’accento sulla necessità di promuovere e comunicare il saper fare dei nostri abili artigiani, mentre il presidente di Confartigianato Udine Tilatti ha evidenziato la funzione anche sociale che le botteghe ricoprono nei paesi e nei borghi. Un plauso dall’assessore Bini agli artigiani, che anche in periodi difficili antepongono l’azienda e i loro dipendenti a qualsiasi altro interesse, affrontando ogni giorno gli ostacoli legati alla burocrazia e ai costi. Il consigliere Ermano auspica infine, che il Temporary shop di Cna Fvg e Confartigianato Udine resti permanente, per diventare così un punto di riferimento fisso dell’artigianato in città.

Queste le aziende protagoniste: Adelaide 1931 – Azumabukuro Srl – Bolina Sail – Carolina Gutierrez – Crimosh® – Eredi Masolini Raimondo – Friûlpoint® – Wool Style – Adelia Di Fant – Apicoltura F.lli Comaro – Birrificio Campestre – Pasticceria Charlotte – Quintessenza Friuli – Arte Bellaminutti – Asperitas – Bottega di Restauro e Decorazione – Bottoni e non Solo – Labò Ceramica – L’Oca Bianca ed Altre Storie – Matungo Design – Mosaiclife – Myfolia – Saponidea – The Officinal – VO Creative Design.