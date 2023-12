Due nuovi collegamenti dal Trieste Airport nel 2024: Brindisi e Siviglia

FVG –Due nuovi collegamenti sono previsti per la stagione estiva, a partire da fine marzo 2024: Brindisi e Siviglia.

La rotta Trieste – Brindisi contribuirà ad un ulteriore sviluppo del network domestico verso una destinazione particolarmente attrattiva per il turismo e importante per la comunità pugliese presente in regione.

La rotta Trieste – Siviglia rafforzerà ulteriormente i collegamenti con la Spagna, caratterizzati da importanti flussi turistici in entrambe le direzioni. Siviglia, cuore pulsante dell’Andalusia, costituisce punto di riferimento per visitare i patrimoni Unesco del sud della Spagna, per godere appieno del fascino dell’architettura araba, la passionalità del flamenco, la solennità della corrida, la convivialità delle tapas e l’incanto delle feste tradizionali.

Queste due nuove destinazioni porteranno a 13 i collegamenti operati da Ryanair nella stagione estiva 2024: si aggiungeranno a quelli operati durante l’attuale stagione invernale – Barcellona, Bari, Catania, Dublino, Londra Stansted, Malta, Napoli, Palermo e Valencia – e a Bruxelles Charleroi e Cagliari, che saranno nuovamente operativi da fine marzo 2024.

Il volo Trieste – Brindisi opererà con tre frequenze settimanali: mercoledì, venerdì e domenica.

Il volo Trieste – Siviglia opererà con due frequenze settimanali, il lunedì e il giovedì.

Entrambi i collegamenti sono già disponibili sui canali di vendita Ryanair www.ryanair.com