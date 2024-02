Aperte le iscrizioni ai centri estivi: a disposizione 1.790 posti

UDINE – Sono già aperte le iscrizioni ai centri ricreativi estivi comunali. L’amministrazione comunale ha deciso di anticipare i tempi per consentire alle famiglie una migliore pianificazione dei propri impegni durante il periodo di chiusura delle scuole.

Il nuovo appalto per gestire il servizio di centri estivi si struttura quest’anno con diverse novità. La prima riguarda il numero dei posti che è di 1.790, rispecchiando gli aumenti già previsti nel 2023. Confermato quindi l’aumento strutturale dei posti per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Saranno coinvolte sempre le stesse fasce d’età a coprire tutti i gruppi scolastici, dalla scuola dell’infanzia fino alla fine della scuola media, su cinque turni da dieci giorni lavorativi: dal 17 di giugno (solo per fascia 6-11 e 11-14) fino al 27 di agosto.

“Il nostro è un presidio fondamentale per i bambini e le famiglie durante i mesi estivi” spiega L’assessore all’istruzione e alla Cultura Federico Pirone. “Abbiamo confermato la crescita dei posti previsti già l’anno scorso, in più abbiamo deciso di anticipare l’uscita dell’avviso per venire incontro alle esigenze di pianificazione delle famiglie. Da quest’anno abbiamo individuato nuove sedi, in particolare per i ragazzi delle medie che si ritroveranno alla Ellero, e anche la possibilità di sfruttare solo la fascia mattutina, con una tariffa dedicata”.

Per agevolare una ampia partecipazione e salvaguardare le attività della Ludoteca di via Del Sale, gli scorsi anni occupata dal CRE dedicato ai ragazzi delle medie, sono state individuate delle nuove sedi.

La fascia dei bimbi da 3 a 6 anni potrà scegliere tra le consuete sedi Zambelli e Baldasseria Media e le new entry Pick (via della Polveriera) e Taverna (Via Colugna). Sono 560 i posti a loro dedicati in quattro turni che comprendono per intero i mesi di luglio e agosto. I bimbi potranno divertirsi in giardino con attività ludico motorie e lasciare spazio alla fantasia con giochi e attività espressive e artistiche.

I bambini delle scuole primarie avranno a loro disposizione le sedi delle scuole Nievo, Negri, Pellico, Girardini e, da quest’anno, Divisione Julia. Potranno aderire anche al pre turno dal 17 al 28 di giugno per un totale di 1.050 posti disponibili. I bambini saranno coinvolti in giochi all’aperto, attività sportive e di movimento, attività espressive artistiche e plurilingue, in particolare in friulano. I centri estivi dedicati ai ragazzi delle medie saranno da quest’anno articolati su turni da due settimane, esattamente come quelli dei bimbi più piccoli. Questo per adattare l’organizzazione alle esigenze dimostrate dai partecipanti, che spesso aderivano per più di un turno. Da quest’anno l’attività a loro dedicata si sposta: la ludoteca infatti tornerà a disposizione degli utenti, in un momento delicato per le famiglie come quello delle vacanze estive, e i ragazzi potranno divertirsi insieme alla Scuola Ellero.

L’attività giornaliera di tutte le sedi verrà articolata dalle 7.45 fino alle 16.15, ma con la possibilità, per la prima volta, di accedere al servizio solo per la mattina dalle 7.45-13.00 con pranzo incluso e tariffa dedicata.

Le tariffe previste variano in base all’Isee: il turno mattutino prevede una esborso massimo di 126,76 euro mentre il full time di 195,00 euro.Le iscrizioni sono aperte anche ai residenti fuori Comune con un minimo aggravio di costi. Per compilare la domanda già disponibile sul portale E-civis è necessario avere già una certificazione Isee con validità 2024.