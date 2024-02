Novelli (Fi): «Stranieri facinorosi? Vanno spostati fuori dalle città, in luoghi isolati»

UDINE – “Isolare i facinorosi, i violenti, quelli che non accettano le regole. Sono pochi? Bene, meglio. Chi si vuole integrare troverà le porte aperte. Chi vuole fare danni verrà fatto accomodare in luoghi periferici, isolati, dove possa riflettere e seguire appropriati corsi di formazione”.

Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, in una nota afferma di “trasecolare nel leggere la cronaca di Udine, ormai ridotta a una rassegna quotidiana di pestaggi, furti, aggressioni” e si chiede “quanto ci costano, sia in termini emotivi che economici, questi immigrati, veri o falsi minorenni, che portano delinquenza e disagio nel nostro territorio”.

Novelli: «Nessuno vuole passare per fesso»

“Qui nessuno è razzista – sottolinea Novelli -, ma nessuno vuole passare per fesso. Siamo prontissimi ad accogliere i minori stranieri non accompagnati, anche se spesso sprovvisti di documenti e apparentemente più maturi di quanto non dichiarino. Ci spiegano che solo una sparuta minoranza di questi migranti crea problemi. Bene: vengano identificati, isolati dagli altri e portati in zone adatte ad ospitare la loro effervescenza”.

“Se mancano gli anticorpi per gestirli in loco, è bene per tutti che i pochi, pochissimi violenti vengano accompagnati in zone isolate, distanti da luoghi sensibili. Appena sistemati in ambienti a loro confacenti, dovrebbero essere seguiti con appositi corsi di educazione civica e con percorsi formativi, così che possano mettere la loro energia a disposizione della comunità. Nel rispetto delle regole vigenti – conclude il forzista -, credo che questa sia una proposta da analizzare e sviluppare”.