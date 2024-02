Todde vince in Sardegna. I grillini Fvg esultano

FVG – “Siamo entusiasti per il risultato ottenuto dalla nostra Alessandra Todde. Oggi si scrive una nuova pagina nella storia della Sardegna”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale del M5S Rosaria Capozzi, commentando i risultati delle elezioni regionali in Sardegna. “I cittadini – sottolinea Capozzi – alzano la testa e premiano il merito, scegliendo per la prima volta una donna alla guida della propria Regione. Alessandra Todde ha potuto dimostrare le proprie capacità imprenditoriali nel corso della sua brillante carriera lavorativa. Le stesse capacità messe al servizio del Paese durante i suoi incarichi di sottosegretaria e di viceministro allo Sviluppo economico, rispettivamente durante i governi Conte e Draghi”.

“Durante i suoi mandati – spiega l’esponente di Opposizione – ha potuto seguire con successo molte crisi industriali, tra cui quella che ha interessato la Safilo di Martignacco, venendo sul posto e parlando con gli operai che rischiavano di perdere il loro posto di lavoro”.

“Questo risultato – conclude la consigliera pentastellata – potrebbe essere letto come un voto contrario al Governo di centrodestra dopo un anno e mezzo dal suo insediamento e a tre mesi dalle elezioni europee, e rende evidente che un’alternativa è possibile. Inizia una nuova fase che può portare a cambiare il colore delle nostre Regioni”.