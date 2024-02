Gerard Deulofeu: il calvario di un campione

Gerard Deulofeu, l’attaccante catalano, sta attraversando il periodo più buio della sua carriera sportiva. Dopo un infortunio avvenuto a metà novembre 2022 durante la trasferta a Napoli, prima della sosta per il Mondiale, Deulofeu è stato praticamente fuori dal campo per un anno e mezzo. Un percorso segnato da sfide fisiche e mentali che sembrano non avere fine.

Il ritorno breve e illusorio

Rientrato a gennaio 2023, il giocatore ha calcato il campo solo per una manciata di minuti prima di sottoporsi a un delicato intervento al ginocchio. Un intervento che, purtroppo, non ha portato ai risultati sperati, gettando Deulofeu in un vortice di incertezze e preoccupazioni.

La rassegnazione di fronte alla possibilità di un addio

Nel corso di una diretta Twitch sul canale Jijantes, Deulofeu ha condiviso la sua battaglia con i fan e ammettendo la difficile accettazione della possibilità di non tornare mai più in campo. “Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l’idea che io possa anche non riprendermi. Da diversi mesi so che potrei non giocare mai più“, ha dichiarato l’attaccante catalano.

Dal calcio alla passione per la salute

Nonostante le avversità, Deulofeu ha trovato un lato positivo nella sua esperienza. Nell’estate scorsa, ha prolungato il suo contratto con l’Udinese fino al 2026, e durante questo periodo difficile è diventato un appassionato di salute. “Con tutto quello che mi è successo sono diventato un appassionato di salute“, ha dichiarato, sottolineando come il cambiamento personale abbia svolto un ruolo cruciale nel suo benessere emotivo.

Il ruolo dell’organizzazione personale

L’attaccante ha anche evidenziato l’importanza di avere una vita organizzata a livello personale durante i momenti difficili. Ha sottolineato che il suo cambiamento personale, insieme al supporto di coloro che gli sono stati vicino, lo ha aiutato a superare le difficoltà, impedendogli di cadere in depressione.

La preparazione a un “dopo carriera”

Con coraggio, Deulofeu sta affrontando la realtà di un possibile “dopo carriera”. Pur cercando di recuperare con ogni mezzo possibile, si sta preparando mentalmente a un futuro che potrebbe vedere il termine della sua carriera calcistica.