Tarvisio Winter Trail, in 550 al via della gara che assegnerà i titoli mondiali di SkySnow

TARVISIO – A meno di una settimana dal via, viene stilato un primo lusinghiero bilancio: sono ben 550 i concorrenti iscritti alla 7° edizione del Tarvisio Winter Trail, format consolidato che quest’anno assegnerà anche i titoli mondiali di SkySnow, la specialità invernale della corsa in montagna. 27 sono le nazioni rappresentate, provenienti da ogni angolo d’Europa, dagli Stati Uniti e dal Giappone.

Il campionato si terrà a Tarvisio dal 7 al 10 di marzo e prevedere due gare che assegneranno i titoli mondiali delle specialità Vertical e Classic, nonché il titolo per Nazioni. La prova Vertical si correrà venerdì 8 sulla pista di Prampero del Monte Lussari con mass start alle ore 18:30. Gli atleti impiegheranno poco piú di mezzora per arrivare sulla cima del Monte Lussari passando attraverso il borgo, per poi tagliare il traguardo in prossimità della croce sommitale. Gli oltre 200 concorrenti si arrampicheranno sui ripidi muri della pista di Prampero disegnando uno spettacolare serpentone illuminato dalle loro pile frontali.

La prova Classic si correrà sabato 9 al Lago Superiore di Fusine con partenza mass start alle ore 14:00. Un percorso di 15 km tra i due bellissimi laghi alpini che si inerpica fino alle pendici del Monte Mangart, con passaggio al rifugio Zacchi per poi iniziare la picchiata finale verso il traguardo. Oltre 350 gli atleti che si schiereranno sulla linea di partenza per darsi battaglia sul questo spettacolare percorso. Entrambe le prove verranno trasmesse in diretta streaming sui canali social dell’evento.

La prova vertical del Monte Lussari potrà anche essere seguita sul maxi schermo installato nei pressi della stazione a valle delle Telecabina, consentendo al pubblico di apprezzare appieno lo spettacolo di questa fantastica prima mondiale che metterà il Tarvisiano e la Regione Friuli Venezia Giulia sotto i riflettori mondiali.