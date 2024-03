Udinese-Salernitana: un pareggio che non accontenta nessuno

L’Udinese continua a lottare nella zona pericolosa dopo un pareggio insipido contro la Salernitana, una partita che sembrava promettere di più. Nonostante le emozioni in campo e le proteste della tifoseria, la squadra di Cioffi non è riuscita a capitalizzare su un’opportunità cruciale per guadagnare terreno nella classifica di salvataggio.

Salernitana audace, Udinese fragile

La Salernitana, con il suo schieramento audace guidato da Liverani, ha iniziato la partita con un 4-3-1-2 ispirato alla Empoli di Sarri. Nonostante il vantaggio iniziale di Tchaouna al 10′, la squadra ha mostrato fragilità difensive quando l’Udinese ha iniziato a premere. Il pareggio di Kamara a fine primo tempo ha dato l’illusione ai friulani di poter cambiare le carte in tavola nel secondo tempo.

Un’espulsione che cambia le carte in tavola

Il secondo tempo avrebbe dovuto vedere un’Udinese più aggressiva, ma il ritmo ha faticato ad aumentare. Thauvin ha cercato di brillare, ma l’espulsione di Ebosele al 19′ ha cambiato drasticamente l’equilibrio del gioco. In inferiorità numerica, l’Udinese ha resistito tenacemente agli attacchi della Salernitana, ma il pareggio 1-1 non ha accontentato né giocatori né tifosi.

Le parole di Cioffi

Al termine del match, l’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha espresso il suo profondo disappunto per il risultato. “Darei il peso di un pareggio. Oggi siamo decisamente scontenti, questa era una partita da vincere per un milione di motivi differenti”, ha dichiarato Cioffi, mettendo in evidenza l’importanza dell’incontro per il cammino della squadra nella lotta per la salvezza.

In conclusione, il pareggio si traduce in un’occasione mancata per l’Udinese, lasciandola ancorata in una posizione precaria. Il malcontento della tifoseria, evidenziato dalle proteste, sottolinea la pressione crescente sulla squadra. Ora, più che mai, l’Udinese dovrà rialzarsi nelle prossime sfide per evitare una retrocessione che incombe sempre di più.