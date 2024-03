Nel corso della partita, Lorenzo Caroti si è distinto come il regista principale delle azioni vincenti per l’Apu Udine. Oltre ai punti, la sua capacità di creare opportunità per i compagni di squadra è stata cruciale, dimostrando una visione di gioco straordinaria. La sua valutazione complessiva di 15 è il riflesso della sua influenza costante sulla partita.

Le rotazioni chiave di coach Vertemati

Coach Vertemati ha dimostrato di saper gestire abilmente le rotazioni della squadra. In particolare, l’entrata di giocatori come Ikangi, Da Ros, e De Laurentiis ha contribuito a cambiare l’inerzia della partita a favore di Udine, durante momenti critici.

La resilienza di Udine e la risposta di Cremona

Nonostante Udine abbia tentato la fuga, la Juvi Cremona ha mostrato una notevole resilienza, cercando di rispondere con una serie di azioni che hanno mantenuto il match avvincente. Shahid e Cotton sono stati protagonisti di una fase cruciale, tentando di riportare la squadra ospite in gioco.

Tripla di Musso e capitan Monaldi

I momenti chiave della partita includono la tripla di Musso che ha segnato il controsorpasso e la schiacciata a due mani di Capitan Monaldi che ha entusiasmato il pubblico al Pala Carnera. Questi momenti hanno evidenziato non solo l’abilità individuale, ma anche la coesione e la chimica di squadra di Udine.

La tripla del +20 e la gestione finale

Verso la fine della partita, Udine ha consolidato il proprio vantaggio con la tripla di Clark, raggiungendo un confortante +20. La squadra ha poi gestito con intelligenza gli ultimi minuti, mantenendo il controllo e garantendo la vittoria finale.

Un trionfo decisivo

Questa vittoria non è solo un segno di superiorità numerica per l’Apu Udine, ma è anche una testimonianza della solidità della squadra e della capacità di affrontare le sfide in modo strategico. Con quattro vittorie consecutive, Udine si posiziona saldamente nella parte alta della classifica, promettendo ancora emozioni e successi nel prosieguo del campionato.