Nile Rodgers dal vivo in FVG? Rumors ed indiscrezioni

I Daft Punk di Get Lucky, il David Bowie di Let’s dance, i Duran Duran di Notorius, e la lista di produzioni e collaborazioni potrebbe essere interminabile. Ma, sopra ogni cosa, l’anima degli CHIC, la band che rivoluzionò il mondo della dance regalandoci i pezzi da dancefloor… più chic della storia!

Venti luglio, Umbria Jazz, biglietti andati a ruba in pochi giorni per il più classico e scontato dei sold out. E, nella giornata di oggi, una voce, poi due, poi tre. Rumors, al momento solo indiscrezioni, che darebbero la leggenda Nile Rodgers in direzione Friuli Venezia-Giulia per l’estate 2024! Telefoni che squillavano tra addetti ai lavori tra potrebbero farlo là – ma chi lo organizza – ed altrettanti – no dai, è impossibile! La conferma è attesa nei prossimi giorni.

Vincitore di un’infinità di Grammy Awards, compositore oltre che per i già citati anche per Diana Ross, Sister Sledge, Beyoncé, la chitarra ritmica più groovy di sempre si è da poco aggiudicata il Premio Polar, l’equivalente del Nobel in campo musicale.

Insomma, non ci resta che incrociare le dita ed attendere good times!

Ma se succede… are you ready to dance?!