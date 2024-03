L’Old Wild West Udine non concede sconti a Roma

UDINE – E sono 5 su 5 nella fase ad orologio per l’Old Wild West Udine che batte pure la Luiss Roma, per 76 a 62, nel recupero casalingo di giovedì sera.

I bianconeri, privi di Clark, fermato precauzionalmente per un risentimento muscolare, hanno faticato poco più di 20′ per avere ragione dei laziali, formazione universitaria, stile NCAA, con un paio di “pro” di livello come il bomber Sabin ed il veterano Cucci.

Non solo l’opposizione degli avversari, schierati praticamente per 40′ a zona in difesa per cercare di contenere i bianconeri, ma i ragazzi di casa hanno patito anche la stanchezza, fisica e mentale, per le 4 partite giocate in meno di due settimana nonché le novità di mercato in casa bianconera con i cambiamenti che ne potrebbero derivare.

A bordo campo, seduto vicino a Clark, era, infatti, già presente Jalon Cannon, nuovo straniero acquistato dall’APU, che rinforzerà il pacchetto dei lunghi friulano. Se al posto di o in coabitazione con Delìa non è ancora dato sapere, anche perché coach Vertemati ha preferito non parlarne al termine della partita.

Dopo due quarti così-così, in cui anche giocatori “navigati” come Gaspardo e De Laurentiis han sbagliato canestri da sotto facili facili ed un intervallo in cui il pubblico del Carnera ha, giustamente, applaudito le ragazze della Delser vincitrici della Coppa Italia,

nel terzo quarto Udine è riuscita finalmente ad alzare il livello del proprio gioco e preso il sopravvento.

Lo ha fatto, innanzi tutto, contenendo in difesa Sabin e Cucci, autori di soli 3 e 5 punti nei secondi 20′, e poi alzando le percentuali offensive con i canestri degli ispirati Ikangi ed Alibegovic. Una mano a facilitare il compito dei padroni di casa l’han data anche gli ospiti incapaci di trovare soluzione alternative in attacco ai due senior e nervosi a tal punto dal prendersi tre falli tecnici in pochi minuti.

Complice la pausa per la Coppa Italia maschile, che non vede qualificata l’APU – ma non c’è una male non che sia anche un bene, i giocatori di coach Vertemati potranno ora avere qualche giorno per ricaricare le pile e per cominciare ad inserire nei giochi Cannon. Ma con o senza Delia?

APU OLD WILD WEST UDINE – LUISS ROMA 76-62 (16-21, 33-36, 53-45)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Alibegovic 16, Caroti 12, Arletti, Gaspardo 5, Delia 7, De Laurentiis 6, Da Ros 5, Marchiaro, Monaldi 12, Ikangi 13. All. Adriano Vertemati

LUISS ROMA: Murri ,5 Villa 1, Fallucca 6, Pasqualin 4, D’Argenzio, Sabin 18, Miska 8, Tolino 2, Basso, Cucci 13, Salvioni 5. All. Andrea Paccariè.