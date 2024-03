Il test tra Udinese e Padova al Bluenergy Stadium si è concluso con un punteggio di 2-3, offrendo spunti interessanti in vista dell’importante sfida contro il Sassuolo. L’amichevole ha visto Cioffi sperimentare alcune soluzioni tattiche, fornendo indicazioni cruciali per ogni reparto.

Tattica di Gioco

Cioffi ha introdotto variazioni significative, evidenziate dalla posizione di Lautaro Giannetti che ha operato come braccetto di sinistra, ruolo che probabilmente manterrà nell’importante scontro diretto per la salvezza. Nel mezzo del campo, Walace, Zarraga, e Barbaro hanno formato un terzetto, con il giovane della Primavera che ha assunto un ruolo quasi da trequartista. In porta è tornato Silvestri, mentre sulle fasce sono stati confermati Kamara e Pereyra. L’accoppiata d’attacco è stata composta da Success e Brenner, con Thauvin e Joao Ferreira che sono stati lasciati a riposo per l’occasione.

Andamento della Partita

L’inizio è stato dominato dalla squadra padovana, con Fusi e Capelli che hanno creato diversi problemi alla difesa avversaria. Tuttavia, l’Udinese ha gradualmente preso il controllo, con Brenner che ha mostrato particolare vivacità, dimostrando di possedere abilità tecniche di alto livello. Tuttavia, sono emerse alcune lacune difensive, con Kabasele e Giannetti che sembravano in difficoltà nel connettersi con il centrocampo, dando al Padova spazio per sfruttare le occasioni.

Nella ripresa, l’Udinese ha mostrato segni di disconnessione, facilitando il rapido uno-due del Padova. Nonostante il tentativo di reazione nel finale, la gara si è conclusa con la vittoria per 2-3 del Padova, evidenziando la necessità di miglioramenti nella coesione difensiva e nell’efficacia offensiva per l’Udinese.

Conclusioni

Nonostante la sconfitta, alcuni giocatori si sono distinti, in particolare l’ex Bayern Monaco e Brenner, autore di un gol e di una prestazione convincente. Tuttavia, la partita ha messo in luce alcune aree di miglioramento fondamentali per l’Udinese, che dovrà concentrarsi sulla coesione difensiva e sull’efficacia nell’attacco in vista delle sfide future.