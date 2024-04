AAA cercasi assistenti alla logistica under35 per il Festival AreaDanza

La Compagnia Arearea di Udine sta cercando quattro assistenti per supportare l’organizzazione e la logistica di AreaDanza: il festival di danza urbana che da 15 anni ha come obiettivo primario la valorizzazione degli spazi storici e urbani del Friuli Venezia Giulia attraverso il linguaggio della danza e della performance site-specific. L’evento, per la sua nuova edizione sarà arricchito anche da “Creative, Local, Dance!”, progetto di creazione di performance site-specific nate dall’incontro con i locali storici di Udine e Venzone.

MANSIONI – Le persone selezionate – nelle giornate del 22 e 23 giugno a Udine e Venzone e il 1°, 5 e 6 luglio a Udine – si occuperanno di supportare l’organizzazione generale del festival, dell’assistenza nella pianificazione e nell’esecuzione degli eventi programmati, dell’assistenza logistica alle compagnie ospiti e ai partecipanti al festival, della gestione della biglietteria.

REQUISITI – Fra i requisiti richiesti c’è il domicilio e/o la residenza in Friuli Venezia Giulia e un’età massima di 35 anni, oltre a una buona conoscenza dell’inglese. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.arearea.it

MODALITÀ DI CANDIDATURA – Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione entro e non oltre il 30 aprile 2024 all’indirizzo info@arearea.it . I/Le candidati/e che supereranno la prima fase di selezione saranno invitati/e alla seconda fase di colloqui entro il 5 maggio 2024. I colloqui avranno luogo tra il 6 e il 10 maggio 2024. L’esito dei colloqui sarà reso noto entro il 15 maggio 2024.

2Per ulteriori chiarimenti o informazioni, contattare all’indirizzo info@arearea.it oppure al numero +39 345 768 0258 .

