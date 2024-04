Doppio appuntamento per lo sport regionale con Csen e ANSMeS

BUTTRIO – Quella ospitata dalla sala conferenze dell’hotel Corte delle Fucine di Buttrio, il 2 aprile, è stata una serata all’insegna dello sport regionale. In apertura il comitato Fvg dello Csen – Centro Sportivo Educativo nazionale ha premiato i campioni di Karate del 2023 del suo circuito in Fvg.

Fra le società sportive da segnalare la prima classificata Budo Life Evolution (Cordovado), seguita da Budo Life Centre (Udine) e Atletic Karate Do (Azzano X). In quanto ai singoli atleti premiati la divisione è stata fatta per stile: kata e kumite.

Per lo stile kata:

Thomas Zanet e Irene Ciuto dell’asd Atletic Karate Do’ Azzano X, per la categoria Esordienti.

Per i Cadetti, Guido Sciannelli, sempre dell’asd Atletic Karate Do’ Azzano X; e Giulia Carnieletto, dello Sporting Latisana Ssd.

Fra gli Juniores sono stati premiati Giovanni Tona, dell’asd Atletic Karate Do’ Azzano X e Anna Zori Del Karate Do Trieste.

Fra gli Seniores, Davide Caddeo sempre per lo Sporting Latisana Ssd e Ilaria Bergnach di Karate T. Kase di Cividale Del Friuli.

Per lo stile kumite:

Nella categoria Esordienti hanno ricevuto la medaglia Massimo Oro, Filippo Nonis e Kevin Kral, tutti di Budo Life Evolution; Lorenzo Tell, del Karate Strassoldo, Enrico Davidetti del Defence Karate 2000 di Pravisdomini; Matilde Doratiotto di Budo Life Evolution; Letizia Birri del Karate Strassoldo; Doratiotto Matilde, di Budo Life Evolution.

Fra i cadetti si sono distinti e sono stati premiati Filippo Dozzi del Budo Life Evolution; Brando Fabbroni Carrer, di Budo Life Centre; Andrea Olivo, dell’A.P.D. Basiliano; Carlo Antignani, di Budo Life Evolution, Alessandro Barabano, di Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli; Martina Cipriani, di Karate Sacile; Ottavia Biello, di Budo Life Centre; Ambra Rosson, di Budo Life Centre.

Per la categoria Juniores, invece, la medaglia è andata a Luca Pagos, di Karate Sacile; Biagio Di Micco, di Sporting Latisana Ssd; Jacopo Cepparo e Matteo Nonis, entrambi di Budo Life Evolution; Martina Varone, di Family Fight Team, Emma De Pauli, di Karate Do Trieste.

Infine per la categoria Seniores, Cristian Ghezzi e Luca Grop, di Budo Life Centre; Biagio Tomasetig di Karate T. Kase di Cividale Del Friuli; Valentino Buongiorno, di Karate Do Trieste; Ilaria Bergnach, dell’Asd Karate T. Kase di Cividale Del Friuli; Cecilia Galluccio, di Karate Strassoldo.

Terminate le premiazioni, si è svolta l’assemblea annuale del comitato provinciale di Udine dell’ANSMeS – Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP. Al termine della quale sono stati premiati, sotto l’egida dell’ANSMeS Nazionale, alcuni personaggi del mondo dello sport che si sono particolarmente contraddistinti in Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2023.

Un ringraziamento sincero da parte di tutto il mondo sportivo regionale è arrivato a Giorgio Brandolin, presidente del Coni Fvg, premiato come dirigente sportivo per il suo impegno e per essersi sempre dimostrato l’anello di congiunzione tra politica regionale, agenzia delle entrate e associazioni, per le tutte le esigenze e richieste di aiuto o chiarimenti.

Michele Antonutti, ex capitano dell’APU, con 20 presenze in azzurro, ha ricevuto invece il premio ANSMeS alla carriera per l’impegno e la fedeltà alla società friulana e come esempio per i giovani.

Andrea Buttazzoni è stato premiato come tecnico dell’anno 2024, sia per il suo impegno nel far avvicinare moltissimi ragazzi allo sport, ma soprattutto per la sua attività nel sociale a favore dell’inclusione e dell’integrazione di tutti nella pratica sportiva.

A Mirco Romanin è andato invece il premio regionale ANSMeS tecnico del 2024 perchè ha portato a livelli altissimi atleti del FVG, ultima in ordine di tempo, Lisa Vittozzi, alla coppa del mondo.

Il Premio ANSMeS “Marcello Zoratti 2024” è stato invece assegnato al tecnico e dirigente storico Ernesto Zanetti.

