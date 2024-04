Una sentenza del Tar dà il via libera alla realizzazione della variante di Rigolato

RIGOLATO – “Finalmente l’ultimo vincolo (il ricorso di un privato cittadino di Rigolato) è caduto e la Regione può procedere con la realizzazione dell’opera della variante di Rigolato”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del gruppo Fedriga presidente Stefano Mazzolini, a seguito della sentenza del Tar che dà il via libera alla variante di Rigolato.

“Il Tar del Fvg – prosegue Mazzolini -, ha depositato la sentenza sul ricorso contro la variante del Comune di Rigolato: confermata quindi la correttezza di tutte le procedure adottate e di tutte le delibere di Giunta e consiglio comunale”.

“La Regione – ricorda l’esponente di Maggioranza – aveva già stanziato più di 15 milioni per questa importante opera che migliorerà la viabilità di tutta la vallata. Stavamo tutti attendendo la sentenza che di fatto bloccava l’avvio dei lavori. Auspico che tutta la strada regionale 355 possa essere un po’ alla volta migliorata, da Villa Santina a Sappada: la viabilità non risponde più alle esigenze moderne, che siano trasporti o turismo”.

“Nessuno vuole più ‘arrampicarsi’ – conclude il vicepresidente del Consiglio regionale – sulle strade di montagna. Una viabilità scorrevole e sicura è sempre più essenziale per chi vive, lavora e anche per il turismo. Rigolato ha tutte le potenzialità per diventare un elegante salotto senza il traffico di mezzi pesanti che le era inflitto. Ringrazio la tenacia del sindaco D’Andrea e del vicesindaco Daniele Candido che su questa importante opera di viabilità non hanno mai mollato, anzi, hanno sempre lavorato per portare casa il risultato: una grande soddisfazione”.

