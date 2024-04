Alessandro Tollon rieletto presidente di Confcommercio Federmoda Fvg

FVG – Il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon è stato riconfermato presidente regionale di categoria. L’assemblea Fvg riunita a Gorizia ha inoltre ribadito Antonella Pacorig (presidente Gorizia) nel ruolo di vice. A completare la squadra, Roberta Maggini (presidente Trieste), Vera Innocenti (presidente Pordenone facente funzioni), Alberto Giorgi, Rodolfo Totolo e Gianmarco Zotter.

«Un riconoscimento importante – commenta, congratulandosi, Gianluca Madriz, presidente regionale di Confcommercio – per il lavoro fatto in questi anni da Tollon, che rappresenta tra l’altro il nostro territorio all’interno della giunta nazionale di Confcommercio Federmoda».

Tollon, che in apertura dei lavori ha portato il saluto del presidente nazionale Giulio Felloni, anticipa per il prossimo mandato «massima attenzione su alcuni temi prioritari: la modifica alla legge del commercio, il fenomeno della chiusura dei negozi nei centri storici, i saldi e lo sbaracco, che quest’anno sarà in data unica regionale il 7 settembre, oltre a formazione, innovazione e sinergie con il turismo».

Presenti all’elezione, con il presidente Madriz, il direttore di Confcommercio regionale Patrizia Verde, i direttori di Gorizia Monica Paoletich e di Udine Lorenzo Mazzolini, il segretario Federmoda Lorenzo Casadio.

