Domenica centinaia di Vespa attese per il raduno Città di Udine

UDINE – Raggiunge il traguardo delle sedici edizioni il raduno nazionale Vespa “Città di Udine”. L’appuntamento è per domenica 7 aprile in via Gemona, a partire dalle 8 del mattino. Dopo le iscrizioni di rito la partenza dei vespisti è fissata per le 10.30. A dare il via è atteso il vicesindaco Alessandro Venanzi.

«L’evento – racconta il neo presidente del club, Carmelo Chiaramida – è da sempre un iniziativa che richiama vespisti da tutta Italia e non solo, ma anche dalle nazioni vicine. Oltre a essere un momento di piacere e interesse storico e turistico per coloro che passeggiando per la città incontrano la sciame di Vespa».

